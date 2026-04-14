انخفاض أسعار اللحوم اليوم في مصر.. تراجع يصل إلى 33 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار اللحوم اليوم في مصر حالة من التباين الملحوظ خلال تعاملات الثلاثاء 14 أبريل 2026، مع تسجيل انخفاضات واضحة في عدد من الأنواع، وفق أحدث بيانات رسمية صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة مستمرة لحركة الأسواق، خاصة مع تغيرات العرض والطلب داخل مختلف المحافظات.

تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضات متفاوتة، حيث وصل التراجع في بعض الأصناف إلى نحو 33 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس حالة من التحسن النسبي في الأسواق، خاصة بالنسبة للمستهلكين الباحثين عن أسعار مناسبة.

وتتنوع أسعار اللحوم في مصر حسب النوع والجودة ومنطقة البيع، ما يؤدي إلى وجود فروق سعرية بين الأسواق المختلفة، سواء في محال الجزارة أو المنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم الضاني اليوم

شهدت أسعار اللحوم الضاني حالة من التذبذب، حيث سجل:

متوسط سعر اللحم الضاني الصافي نحو 457 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 21 جنيهًا.

تراوح سعر الضاني الصافي بين 390 و600 جنيه للكيلو.

أما اللحم الضاني بالعظم:

سجل متوسط سعره نحو 427 جنيهًا للكيلو، بزيادة طفيفة قدرها جنيه واحد.

تراوحت الأسعار بين 200 و500 جنيه للكيلو، حسب الجودة ومكان البيع.

أسعار اللحوم البتلو في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم البتلو تراجعًا ملحوظًا:

بلغ متوسط سعر البتلو الصافي نحو 440 جنيهًا للكيلو، منخفضًا بنحو 33 جنيهًا.

تراوحت الأسعار بين 350 و500 جنيه للكيلو.

وفيما يخص البتلو بالعظم:

سجل متوسط السعر نحو 407 جنيهات للكيلو، بانخفاض 14 جنيهًا.

تراوح السعر بين 320 و480 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الكندوز اليوم

تراجعت أسعار اللحوم الكندوز بمختلف أنواعها، وجاءت كالتالي:

الكندوز كبير السن

متوسط السعر بلغ 362 جنيهًا للكيلو.

سجل انخفاضًا قدره 15.5 جنيه.

تراوح السعر بين 260 و400 جنيه.

الكندوز صغير السن

متوسط السعر بلغ 432 جنيهًا للكيلو.

تراجع بنحو 15 جنيهًا.

تراوح بين 350 و500 جنيه للكيلو.

الكندوز متوسط السن

سجل متوسط السعر نحو 407 جنيهات للكيلو.

انخفض بنحو 14.5 جنيه.

تراوح بين 320 و460 جنيهًا للكيلو.

أسباب تباين أسعار اللحوم في مصر

يرجع التباين في أسعار اللحوم إلى عدة عوامل، أبرزها:

اختلاف تكلفة النقل بين المحافظات.

تفاوت جودة اللحوم وأنواعها.

حجم المعروض في الأسواق المحلية.

الإقبال الشرائي من المواطنين.

توقعات أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق استمرار حالة التذبذب في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استقرار الأسعار أو انخفاضها بشكل طفيف، خاصة في حال زيادة المعروض وضبط الأسواق.

وتواصل الجهات المعنية متابعة أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، بهدف تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية.



تعكس أسعار اللحوم اليوم في مصر اتجاهًا نحو الانخفاض النسبي في عدد من الأنواع، وهو ما قد يمنح المستهلك فرصة أفضل للشراء، مع استمرار متابعة التغيرات اليومية في الأسواق.