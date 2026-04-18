رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة اليوم السبت في الأسواق المصرية

اسعار اللحوم والأسماك
اسعار اللحوم والأسماك والدواجن

تشهد الأسواق المصرية اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، وسط توازن العرض والطلب وتوافر نسبي في المعروض، مع استمرار فروق طفيفة بين المناطق.

أسعار اللحوم فى الأسواق : 

اللحم البلدي 430، السن 440، الفخذ 500، الكفتة 350، السجق 375، الإنتركوت 430، الماعز 500، المفروم 410–430، الكبدة 400–500، الضأن 450، الجملي 380.
اللحوم المجمد: البرازيلي 250، المفروم 240، السجق 170، الكبدة 160.

استقرار نسبي بأسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة اليوم الخميس في مصر

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في مصر.. تراجع يصل إلى 33 جنيهًا للكيلو

اسعار الدواجن والبيض بالاسواق

 

البيضاء 82–92، الساسو 114–124، البلدي 115–130، البانيه 205–225.
الرومي 150، البط 140، الأرانب 130، الحمام 200.
البيض 110–120.

اسعار الأسماك في الأسواق

 

 البلطي 70–78، البوري 110–280، الجمبري 710–1150، السبيط 450–550، الكابوريا 350.

اسعار الخضروات فى الأسواق

 

الطماطم 25–30، الفلفل الحار 15–20، البارد 30–40، البطاطس 8–10، الباذنجان 15–30، الليمون 30–40، الكوسة 10–15، الفلفل الألوان 80–90، البصل 10–15، الجزر 15–20، القلقاس 20–25، البسلة 40–45.

اسعار الفاكهة فى الأسواق

 

الموز 30، البرتقال 20، الكنتالوب 30، التفاح 50–115، الجوافة 20–40.
الفاخر: الكيوي والأفوكادو 200، العنب المستورد 160، البطيخ 50–150، المانجو 100.
الموسمي: البرحي 70، السيوي 65، الفراولة 15، الكاكا 50، الخوخ 80، البرقوق 140، القشطة 160.

الخلاصة:

تستقر الأسواق عند مستويات متوازنة نسبيًا مع وفرة في المعروض، ما يحد من أي ارتفاعات حادة رغم استمرار بعض التفاوتات السعرية.

استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات قبل شم النسيم في مصر

أسعار اللحوم والخضروات والأسماك والفاكهة اليوم الجمعة في مصر… استقرار نسبي

استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه في مصر اليوم
على حافة الهاوية… مفاوضات واشنطن وطهران بين منطق الصفقات وشبح الحرب

بقلم ياسر بركات