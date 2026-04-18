أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة اليوم السبت في الأسواق المصرية

تشهد الأسواق المصرية اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، وسط توازن العرض والطلب وتوافر نسبي في المعروض، مع استمرار فروق طفيفة بين المناطق.

أسعار اللحوم فى الأسواق :

اللحم البلدي 430، السن 440، الفخذ 500، الكفتة 350، السجق 375، الإنتركوت 430، الماعز 500، المفروم 410–430، الكبدة 400–500، الضأن 450، الجملي 380.

اللحوم المجمد: البرازيلي 250، المفروم 240، السجق 170، الكبدة 160.

اسعار الدواجن والبيض بالاسواق

البيضاء 82–92، الساسو 114–124، البلدي 115–130، البانيه 205–225.

الرومي 150، البط 140، الأرانب 130، الحمام 200.

البيض 110–120.

اسعار الأسماك في الأسواق

البلطي 70–78، البوري 110–280، الجمبري 710–1150، السبيط 450–550، الكابوريا 350.

اسعار الخضروات فى الأسواق

الطماطم 25–30، الفلفل الحار 15–20، البارد 30–40، البطاطس 8–10، الباذنجان 15–30، الليمون 30–40، الكوسة 10–15، الفلفل الألوان 80–90، البصل 10–15، الجزر 15–20، القلقاس 20–25، البسلة 40–45.

اسعار الفاكهة فى الأسواق

الموز 30، البرتقال 20، الكنتالوب 30، التفاح 50–115، الجوافة 20–40.

الفاخر: الكيوي والأفوكادو 200، العنب المستورد 160، البطيخ 50–150، المانجو 100.

الموسمي: البرحي 70، السيوي 65، الفراولة 15، الكاكا 50، الخوخ 80، البرقوق 140، القشطة 160.

الخلاصة:

تستقر الأسواق عند مستويات متوازنة نسبيًا مع وفرة في المعروض، ما يحد من أي ارتفاعات حادة رغم استمرار بعض التفاوتات السعرية.