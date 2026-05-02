استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت

في مؤشر يعكس توازنًا ملحوظًا في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بتوافر المعروض وانتظام حركة التداول، ما ساهم في تهدئة وتيرة التقلبات السعرية رغم استمرار الفروق المحدودة بين الجملة والتجزئة.





رصدت حركة الأسواق اليوم استقرارًا عامًا في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب الخضروات والفاكهة، وفقًا لبيانات سوق العبور للجملة وبورصة الدواجن، مع وجود تفاوت طفيف في الأسعار النهائية للمستهلك نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح، دون تسجيل أي زيادات حادة.



أسعار اللحوم اليوم:

حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في ظل وفرة المعروض بمختلف أنواعه، وجاءت كالتالي:

اللحم البلدي الكندوز: من 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو

عِرق الفلتو البلدي: نحو 430 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

الكبدة الضأن: نحو 320 جنيهًا للكيلو



أسعار الدواجن:

شهدت أسعار الدواجن تباينًا محدودًا بين البورصة والأسواق:

الفراخ البيضاء:

في البورصة: من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: من 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو:

في البورصة: نحو 95 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 100 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي:

في البورصة: من 100 إلى 103 جنيهات للكيلو

للمستهلك: من 106 إلى 110 جنيهات للكيلو



أسعار البيض:

استقرت أسعار بيض المائدة في الجملة والتجزئة:

البيض الأحمر: 105 جنيهات (جملة) و110 إلى 120 جنيهًا للمستهلك

البيض الأبيض: 105 جنيهات (جملة) و110 إلى 120 جنيهًا للمستهلك



أسعار الأسماك:

واصلت أسعار الأسماك استقرارها، خاصة البلطي الأكثر تداولًا:

البلطي نمرة 1: من 80 إلى 84 جنيهًا للكيلو

البلطي نمرة 2: من 75 إلى 79 جنيهًا للكيلو

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو حسب الحجم



أسعار الخضروات اليوم:

سجلت أسعار الخضروات استقرارًا نسبيًا مع فروق طفيفة عن الجملة:

الطماطم: من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو

البطاطس: من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو

البصل: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الجزر: من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الفلفل: من 11 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الملوخية: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الخيار: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

البسلة: من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو

السبانخ: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الليمون: من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو



أسعار الفاكهة:

استقرت أسعار الفاكهة مع اختلافات طفيفة حسب الجودة ومناطق البيع:

برتقال أبوسرة: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

البرتقال الصيفي: من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

اليوسفي: من 15 إلى 22 جنيهًا للكيلو

الجريب فروت: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

العنب (بناتي/أحمر): من 50 إلى 90 جنيهًا للكيلو

الجوافة: من 12 إلى 34 جنيهًا للكيلو

الرمان: من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الموز: من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الفراولة: من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الكانتلوب: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

البطيخ (3–6 كجم): من 40 إلى 60 جنيهًا

الخوخ العرايشي: من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو



دور المنافذ الحكومية:

تواصل المنافذ التابعة للدولة، بما في ذلك القوات المسلحة ومبادرة "حياة كريمة" ووزارات التموين والزراعة والداخلية، ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، ما يسهم في تعزيز المعروض وكبح أي زيادات محتملة، خاصة مع ارتفاع الطلب.



تحليل السوق:

يعكس استقرار الأسعار الحالي حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مدعومة بزيادة المعروض من السلع الأساسية وتدخل المنافذ الحكومية لضبط السوق، وهو ما يقلل من حدة التقلبات ويحافظ على استقرار أسعار الغذاء خلال الفترة الراهنة.

