بكام النهاردة؟ .. ننشر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات اليوم الأحد

تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود مكثفة لضبط حركة الأسواق وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

ويأتي ذلك وسط متابعة يومية من المواطنين لتطورات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، نظرًا لتأثيرها المباشر على ميزانية الأسرة، في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من تقلبات الأسعار.

أسعار اللحوم اليوم:

سجلت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا محدودًا بين الأنواع المختلفة، حيث جاءت كالتالي:

الكندوز: 400 – 420 جنيهًا

البتلو: 360 – 415 جنيهًا

البلدي: 400 – 450 جنيهًا

عرق الفلتو: 430 جنيهًا

الكبدة البلدي: 400 – 450 جنيهًا

المفروم: 330 – 440 جنيهًا

الضأن: 440 – 500 جنيه

الجملي: 290 – 340 جنيهًا

أسعار المنافذ الحكومية:

الكندوز: 360 جنيهًا

السجق: 235 جنيهًا

الضأن: 420 جنيهًا

الكبدة: 250 جنيهًا

المفروم: 240 جنيهًا

البلدي الطازج: 350 جنيهًا

أسعار الدواجن والطيور:

استقرت أسعار الدواجن عند مستوياتها الأخيرة، حيث تراوحت الفراخ البيضاء بين 90 و95 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت الساسو 107 – 113 جنيهًا، والبلدي 130 – 135 جنيهًا.

أجزاء الدواجن:

البانيه: 230 – 240 جنيهًا

الأوراك: 100 – 120 جنيهًا

الكبد والقوانص: 90 – 110 جنيهات

الأجنحة: 50 – 55 جنيهًا

كما استقرت أسعار الكتاكيت بين 13 و25 جنيهًا حسب النوع.

أسعار البيض:

البيض الأحمر: 107 جنيهات جملة – 117 جنيهًا للمستهلك

البيض الأبيض: 105 جنيهات جملة – 115 جنيهًا للمستهلك

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية:

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا نسبيًا، حيث سجل البلطي 73 – 84 جنيهًا، والبوري 110 – 240 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجمبري الجامبو نحو 1160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات:

حافظت الخضروات على استقرارها، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 25 و30 جنيهًا، والبطاطس 15 – 18 جنيهًا، بينما سجل الفلفل الألوان 45 جنيهًا، والليمون 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة:

تباينت أسعار الفاكهة، حيث تراوحت المانجو بين 70 و100 جنيه، وسجل التفاح 85 جنيهًا، فيما بلغ سعر العنب المستورد 160 جنيهًا، والكيوي والأفوكادو حتى 200 جنيه.

ختامًا:

تستمر الأسواق المصرية في الحفاظ على حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية، مدعومة بإجراءات رقابية فعالة تهدف إلى حماية المستهلك وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.