أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين

في ظل متابعة يومية دقيقة من جانب المواطنين لحركة أسعار السلع الغذائية الأساسية، يظل ملف الأسعار أحد أبرز المؤشرات التي تعكس واقع المعيشة في الأسواق المصرية.

ومع استمرار الضغوط الاقتصادية وتباين تكاليف الإنتاج والنقل، تبقى حالة الاستقرار النسبي أو التغيرات المحدودة في الأسعار العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات الشراء وإدارة الإنفاق الأسري.



وفي هذا السياق، يرصد موقع «الموجز» أحدث تحديثات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة داخل الأسواق المحلية، بما يعكس الصورة الفعلية لحركة البيع والشراء خلال تعاملات اليوم، ويتيح للمستهلكين متابعة دقيقة تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الشرائية بناءً على بيانات واضحة وواقعية.



أولًا: أسعار اللحوم



سجلت أسعار اللحوم حالة من الاستقرار عند المستويات التالية: اللحم البلدي 430 جنيهًا | لحم السن 440 جنيهًا | الفخذ 500 جنيه | الكفتة 350 جنيهًا | السجق 375 جنيهًا | الإنتركوت 430 جنيهًا | لحم الماعز 500 جنيه | المفروم البلدي 410–430 جنيهًا | الكبدة البلدي 400–500 جنيه | الضأن 450 جنيهًا | الجملي 380 جنيهًا

اللحوم المجمدة والمستوردة: البرازيلي 250 جنيهًا | المفروم المجمد 240 جنيهًا | السجق المجمد 170 جنيهًا | الكبدة المجمدة 160 جنيهًا



ثانيًا: أسعار الدواجن والبيض

الدواجن: الفراخ البيضاء 85–90 جنيهًا | الساسو 95–100 جنيه | البلدي 106–110 جنيهات

البيض: الأحمر 110–120 جنيهًا | الأبيض 110–120 جنيهًا



ثالثًا: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

البلطي 70–78 جنيهًا | البوري 110–280 جنيهًا | الجمبري 710–1150 جنيهًا | السبيط 450–550 جنيهًا | الكابوريا 350 جنيهًا



رابعًا: أسعار الخضروات

الطماطم 25–40 جنيهًا | البطاطس 10–12 جنيهًا | البصل 10–15 جنيهًا | الفلفل الحار 15–20 جنيهًا | الفلفل البارد 30–40 جنيهًا | الكوسة 10–15 جنيهًا | الباذنجان 15–30 جنيهًا | الليمون 30–40 جنيهًا | الفلفل الألوان 80–90 جنيهًا | الجزر 15–20 جنيهًا | القلقاس 20–25 جنيهًا | البسلة 40–45 جنيهًا



خامسًا: أسعار الفاكهة

الموز البلدي 30 جنيهًا | البرتقال 20 جنيهًا | الكنتالوب 30 جنيهًا | التفاح 50–115 جنيهًا | الجوافة 20–40 جنيهًا | المانجو 100 جنيه

الفاكهة الفاخرة: الكيوي والأفوكادو 200 جنيه | العنب المستورد 160 جنيهًا | البطيخ 50–150 جنيهًا



الفواكه الموسمية: البلح البرحي 70 جنيهًا | البلح السيوي 65 جنيهًا | الفراولة 15 جنيهًا | الكاكا 50 جنيهًا | الخوخ البلدي 80 جنيهًا | البرقوق المستورد 140 جنيهًا | القشطة البلدية 160 جنيهًا



خلاصة المشهد:

تعكس حركة أسعار السلع الغذائية اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المصرية، مدعومة بوفرة المعروض وتحسن نسبي في سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم في الحد من أي موجات ارتفاع حادة.

ورغم استمرار بعض الفروقات السعرية بين المناطق، يبقى الاتجاه العام أقرب إلى الهدوء، بما يخفف من الضغوط على المستهلكين ويعزز استقرار السوق الغذائي خلال المرحلة الحالية.