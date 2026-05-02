انخفاض أسعار زيت الصويا 1000 جنيه اليوم.. واستقرار باقي الزيوت في الأسواق

شهدت أسعار الزيت اليوم في مصر، السبت 2 مايو 2026، حالة من التباين الملحوظ داخل الأسواق المحلية، حيث تراجع سعر طن زيت الصويا المكرر بنحو 1000 جنيه، في حين استقرت أسعار باقي أنواع الزيوت النباتية الأخرى، سواء الخام أو المكرر، وسط ترقب من التجار والمستهلكين لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تراجع سعر زيت الصويا المكرر اليوم

سجلت أسعار زيت الصويا بمختلف أنواعه تغيرات محدودة، حيث جاء الانخفاض الأبرز في سعر الزيت المكرر، بينما حافظت الأنواع الأخرى على مستوياتها السابقة دون تغيرات كبيرة.

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 64,500 جنيه.

سجل سعر طن زيت صويا منزوع حوالي 65,000 جنيه.

وصل سعر طن زيت صويا مكرر إلى 69,000 جنيه، منخفضًا 1000 جنيه.

ويُعد هذا التراجع مؤشرًا على تحسن نسبي في تكلفة بعض مدخلات الإنتاج أو زيادة المعروض داخل السوق.

أسعار الزيوت الأخرى في مصر اليوم

على الجانب الآخر، استقرت أسعار عدد من الزيوت النباتية الأخرى الأكثر استخدامًا في السوق المصري، دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

سجل سعر طن زيت الأولين المكرر نحو 66,500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت الذرة المكرر حوالي 80,000 جنيه.

وصل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر إلى 80,000 جنيه.

ويُظهر هذا الاستقرار ثباتًا نسبيًا في تكلفة هذه الأنواع مقارنة بزيت الصويا الذي شهد تراجعًا طفيفًا.

أهمية زيت الأولين في الأسواق والصناعات الغذائية

يُعتبر زيت الأولين من أكثر الزيوت استخدامًا في مصر، خاصة في المطاعم ومصانع الأغذية، نظرًا لخصائصه المميزة في الطهي والقلي.

ويتميز هذا النوع من الزيوت بقدرته على إعطاء الطعام لونًا ذهبيًا جذابًا، بالإضافة إلى تحمله درجات الحرارة المرتفعة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لعمليات القلي والتحمير على نطاق واسع.

كما يدخل زيت الأولين في العديد من الصناعات الغذائية التي تتطلب جودة عالية وثباتًا في الأداء أثناء الاستخدام.

زيت الأولين ومشتقاته من زيت النخيل

يُستخرج زيت الأولين من زيت النخيل، ويُعد الجزء السائل منه، في حين يمثل زيت النخيل الشكل الصلب خلال مراحل الاستخلاص.

ويتم استخدام زيت النخيل في العديد من الصناعات، مثل إنتاج السمن النباتي والزبدة الصناعية والحلويات، بينما يُفضل زيت الأولين في الطهي المباشر نظرًا لسهولة استخدامه وخصائصه الفيزيائية المناسبة.

توقعات أسعار الزيت خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق استمرار حالة التذبذب في أسعار الزيوت النباتية خلال الفترة القادمة، خاصة مع تأثرها بالعوامل العالمية مثل أسعار المواد الخام، وتكاليف النقل، وتقلبات الأسواق الدولية.

كما تلعب معدلات الاستيراد والإنتاج المحلي دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار داخل السوق المصري، ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمرًا ضروريًا للتجار والمستهلكين على حد سواء.