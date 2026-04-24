استقرار ملحوظ يسيطر على أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفاكهة اليوم الجمعة

تشهد الأسواق المصرية اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية، في ظل توازن واضح بين حجم العرض والطلب، واستمرار ضخ كميات كبيرة من المنتجات الأساسية عبر المنافذ الحكومية والأسواق المختلفة، الأمر الذي ساهم في الحد من أي تحركات سعرية مفاجئة.



ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بانسيابية حركة التداول داخل أسواق الجملة، وعلى رأسها سوق العبور وبورصة الدواجن، إلى جانب وفرة المعروض من السلع الأساسية، مع استمرار وجود فروق بسيطة بين أسعار الجملة والتجزئة نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح.

أولًا: أسعار اللحوم اليوم (جنيه/كجم)



شهدت اللحوم الحمراء تباينًا نسبيًا في الأسعار بين الأنواع المختلفة، وجاءت كالتالي:

الكندوز: 400 – 420 جنيهًا

البتلو: 360 – 415 جنيهًا

البلدي: 400 – 450 جنيهًا

عِرق الفلتو: 430 جنيهًا

الكبدة البلدي: 400 – 450 جنيهًا

المفروم: 330 – 440 جنيهًا

الضأن: 440 – 500 جنيه

الجملي: 290 – 340 جنيهًا

أسعار اللحوم بالمنافذ الحكومية:

الكندوز: 360 جنيهًا

السجق: 235 جنيهًا

الضأن: 420 جنيهًا

الكبدة: 250 جنيهًا

المفروم: 240 جنيهًا

البلدي الطازج: 350 جنيهًا

ثانيًا: أسعار الدواجن والطيور



استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن عند:

الفراخ البيضاء: 80 – 81 جنيهًا للمزرعة | 90 – 95 جنيهًا للمستهلك

الفراخ الساسو: 97 – 98 جنيهًا للمزرعة | 107 – 113 جنيهًا للمستهلك

الفراخ البلدي: 120 جنيهًا للمزرعة | 130 – 135 جنيهًا للمستهلك

أمهات الدواجن: 68 جنيهًا للمزرعة | 78 – 83 جنيهًا للمستهلك

أسعار أجزاء الدواجن:



البانيه: 230 – 240 جنيهًا

الأوراك: 100 – 120 جنيهًا

الدبابيس: نحو 100 جنيه

الكبد والقوانص: 90 – 110 جنيهات

الأجنحة: 50 – 55 جنيهًا

أسعار الكتاكيت:



الأبيض شركات: 20 – 25 جنيهًا

الأبيض قطعان: 13 – 13.5 جنيه

الساسو: 18 – 19 جنيهًا

الطيور الأخرى:

البط البلدي: 120 جنيهًا

المسكوفي: 90 جنيهًا

البغالي: 80 جنيهًا

الفرنساوي: 70 جنيهًا

الرومي الأبيض: 115 جنيهًا

الرومي الأسمر: 105 جنيهات

الأرانب: 140 – 180 جنيهًا

الحمام: 170 – 200 جنيه للزوج

ثالثًا: أسعار البيض



البيض الأحمر: 107 جنيهات جملة – 117 جنيهًا للمستهلك

البيض الأبيض: 105 جنيهات جملة – 115 جنيهًا للمستهلك

رابعًا: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية



البلطي الممتاز: 80 – 84 جنيهًا

البلطي (2): 73 – 79 جنيهًا

البلطي الأسواني: 30 – 80 جنيهًا

البلطي الفيليه: 75 – 275 جنيهًا

قشر البياض: 190 – 310 جنيهات

المكرونة السويسي: 80 – 150 جنيهًا

البوري: 110 – 240 جنيهًا

المرجان: 180 – 260 جنيهًا

الثعابين: 100 – 600 جنيه

الكابوريا: 50 – 190 جنيهًا

الجمبري الجامبو: 960 – 1160 جنيهًا

خامسًا: أسعار الخضروات



شهدت الخضروات استقرارًا نسبيًا، وجاءت أبرز الأسعار:

الطماطم: 25 – 40 جنيهًا

البطاطس: 15 – 18 جنيهًا

البصل الأحمر: 15 جنيهًا

الخيار: 20 جنيهًا

الكوسة: 15 جنيهًا

الفلفل الرومي: 25 جنيهًا

الفلفل الألوان: 45 جنيهًا

الليمون: 40 جنيهًا

الجزر: 15 جنيهًا

الباذنجان: 18 – 20 جنيهًا

الملوخية: 30 جنيهًا

ورق العنب: 35 جنيهًا

سادسًا: أسعار الفاكهة



المانجو: 70 – 100 جنيه

التفاح: 85 جنيهًا

الموز: 25 جنيهًا

البرتقال: 15 جنيهًا

الفراولة: 15 – 20 جنيهًا

الجوافة: 25 جنيهًا

الرمان: 20 جنيهًا

الكيوي والأفوكادو: حتى 200 جنيه

العنب المستورد: 160 جنيهًا

ختامًا:



تواصل الأسواق المصرية تقديم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية، مع استمرار طرح عروض وتخفيضات على العديد من المنتجات الأساسية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط منظومة الأسعار.