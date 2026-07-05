قيادات الإمارات تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري وتحتفي بأداء الفراعنة في كأس العالم

تهنئة إماراتية للرئيس السيسي والشعب المصري بعد التأهل التاريخي لدور الـ16

هنأ نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية، بمناسبة تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال الشيخ منصور بن زايد، في منشور عبر منصة «إكس»، إن تأهل المنتخب المصري يمثل إنجازًا مستحقًا بعد الأداء البطولي الذي قدمه "الفراعنة" خلال البطولة.

وأضاف: "ألف مبروك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري الشقيق، وللأمة العربية، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم. أداء بطولي ومستحق للفراعنة، وكل التوفيق لهم في مواصلة هذا المشوار المشرف وإسعاد جماهيرهم وكل العرب."

فرحة العرب اليوم مصرية

كما هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشعب المصري وقيادته على التأهل لدور الـ 16 في كأس العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد: «ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بتأهل المنتخب المصري للدوري ال16 في كأس العالم …فرحة العرب اليوم مصرية .. أداء بطولي .. وروح قتالية .. ومباراة ممتعة للفراعنة … كل التوفيق لجميع العرب .. كل الفرحة لشعوبنا العربية ».

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشوار مميز في البطولة، وسط احتفاء عربي واسع بالإنجاز التاريخي للفراعنة.

وستواجه الأرجنتين منتخب مصر في دور 16 مساء الثلاثاء المقبل، وهي أول مواجهة بين المنتخبين في تاريخ مشاركتهما بالمونديال.