حملات مكثفة لوزارة الداخلية.. ضبط 13 طن دقيق مدعم وأكثر من 111 ألف مخالفة مرورية

وزارة الداخلية تواصل ضرباتها ضد الجرائم التموينية والمخالفات المرورية

واصلت وزارة الداخلية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من جرائم التلاعب بالسلع المدعمة، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد عشرات الآلاف من المخالفات المرورية المتنوعة خلال يوم واحد.

ضبط 13 طن دقيق مدعم في حملات التموين

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات التموينية استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، في إطار التصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين أو استخدامه بطرق غير مشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 13 طنًا من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، وذلك في عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز المخالفة، بعد رصد مخالفات تموينية متنوعة.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاحتكار والتلاعب بالسلع التموينية، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

رقابة مشددة على الأسواق والمخابز

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، لضبط أي مخالفات تتعلق بالتصرف في الدقيق المدعم أو بيع الخبز بأعلى من الأسعار المقررة أو عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية جمهور المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، والتصدي لأي محاولات للإضرار بمنظومة الدعم أو استغلال المواطنين، خاصة مع استمرار الحملات اليومية بمختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم ضبطها، مع استمرار الحملات بشكل دوري لضبط المخالفات التموينية.

أكثر من 111 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

وعلى جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية، لتحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 111 ألفًا و253 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 999 سائقًا، وأسفرت نتائج التحاليل عن ثبوت إيجابية تعاطي المواد المخدرة لدى 30 سائقًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

حملات مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار تشديد الرقابة على الطريق الدائري الإقليمي، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال، حيث تم ضبط 401 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وعوامل الأمن والمتانة الفنية للمركبات.

كما قامت الأجهزة الأمنية بفحص 89 سائقًا، وتبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 6 محكوم عليهم صادر بحقهم 8 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما أحكام قانون المرور.

استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط

وشددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات التموينية والمرورية بجميع المحافظات، ضمن استراتيجية تستهدف حماية المواطنين، وضبط الأسواق، والحفاظ على الدعم، وتعزيز الانضباط المروري، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين.