أصالة تشيد بمنتخبي مصر والمغرب بعد التأهل في كأس العالم 2026: شرفتونا

أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن فخرها الكبير بالأداء الذي قدمه منتخبا مصر والمغرب في بطولة كأس العالم 2026، بعد نجاحهما في التأهل إلى دور الـ16، مؤكدة أن ما حققه المنتخبان منح الجماهير العربية حالة من الفخر والفرحة، واصفة اللاعبين بـ"أبطال العرب" الذين أعادوا الأمل وأسعدوا الملايين.

أصالة تحتفي بإنجاز مصر والمغرب في المونديال

حرصت أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" برسالة مؤثرة، أرفقتها بصورتين لنجوم منتخبي مصر والمغرب، عبّرت خلالهما عن اعتزازها بما قدمه الفريقان خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأكدت الفنانة السورية أن الأداء الذي ظهر به المنتخبان لم يكن مجرد نتائج إيجابية، بل عكس روح المسؤولية والإصرار، مشيرة إلى أن ما تحقق في البطولة أدخل السعادة إلى قلوب الجماهير العربية بعد فترة من الترقب والقلق.

رسالة مؤثرة من أصالة للاعبي المنتخبين

وقالت أصالة في رسالتها إن لاعبي مصر والمغرب قدموا أداءً استثنائيًا يستحق الإشادة، مؤكدة أنهم نجحوا في تغيير الأجواء ونشر الفرحة بين الجماهير العربية، مضيفة أنهم كانوا على قدر التطلعات، بل تجاوزوا أحلام الجماهير بما قدموه داخل المستطيل الأخضر.

وأضافت أن قلوب الجماهير العربية كلها تقف خلف المنتخبين، متمنية لهما استمرار النجاح وتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الأدوار المقبلة من البطولة، مؤكدة أن الإنجاز الحالي يعكس قيمة الاجتهاد والإخلاص داخل الملعب.

كما شددت على أن ما حققه المنتخبان عزز روح الوحدة بين الشعوب العربية، معربة عن أمنياتها بمواصلة المشوار الناجح وتحقيق نتائج تاريخية في كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا

وكان منتخب مصر قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 عقب فوزه المثير على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب المصري مشواره في البطولة ليضرب موعدًا قويًا مع منتخب الأرجنتين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بمواصلة كتابة التاريخ في المونديال.

المغرب يواصل التألق ويصطدم بكندا

وعلى الجانب الآخر، واصل المنتخب المغربي عروضه القوية بعدما نجح في إقصاء منتخب هولندا من دور الـ32 بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

ويضرب "أسود الأطلس" موعدًا مع منتخب كندا، مستضيف البطولة، في لقاء يسعى خلاله المنتخب المغربي لمواصلة نتائجه المميزة والتأهل إلى الدور التالي، في ظل الدعم الجماهيري العربي الكبير.

آخر حفلات أصالة

وفي سياق آخر، كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة أبوظبي ضمن حفلات موسم الصيف، وقدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل لافت.

كما داعبت جمهورها خلال الحفل بسبب تسريحة شعرها، مؤكدة بروح مرحة أنها استخدمت وصلات شعر، وطالبت الحضور بممازحتها إذا نسيت ذلك، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.