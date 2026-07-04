أسعار الذهب اليوم السبت 4 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 4 يوليو 2026، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، بالتزامن مع انتهاء تعاملات الأسبوع في البورصات العالمية على ارتفاع ملحوظ في سعر الأوقية، وسط استمرار متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على حركة المعدن النفيس.

اسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5920 جنيهًا، بينما تراوحت قيمة المصنعية بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وفقًا لاختلاف محال الصاغة والمحافظات. كما سجل عيار 24 نحو 6765 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5074 جنيهًا.

وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد سجل نحو 47360 جنيهًا دون احتساب قيمة المصنعية أو الضرائب، بينما واصلت الأوقية العالمية تحقيق مكاسب بنهاية تداولات الأسبوع، لتصل إلى 4175.70 دولارًا، بارتفاع قدره 51.72 دولارًا، بما يعادل نسبة 1.25% مقارنة بالإغلاق السابق.

وأظهرت بيانات الأسواق العالمية أن سعر الذهب تحرك خلال آخر جلسات التداول في نطاق تراوح بين 4120.92 دولارًا كأدنى مستوى و4195.54 دولارًا كأعلى مستوى، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد الأداء خلال الفترات الزمنية المختلفة، حقق الذهب مكاسب سنوية قوية بلغت 25.53%، فيما سجل تراجعًا بنسبة 3.57% خلال الأشهر الستة الماضية، كما انخفض بنسبة 10.71% خلال آخر ثلاثة أشهر، بينما تراجع على أساس شهري بنحو 5.83%، رغم تسجيله مكاسب أسبوعية بلغت 2.11%.

خبراء سوق الذهب

ويؤكد خبراء سوق الذهب أن الأسعار المحلية ترتبط بشكل مباشر بتحركات الأوقية عالميًا، إلى جانب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وحجم العرض والطلب داخل السوق المصرية، وهو ما يجعل أسعار الذهب عرضة للتغير بصورة مستمرة وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.

وينصح المتعاملون في سوق الذهب، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار، بمتابعة الأسعار بشكل يومي قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس داخل السوق المحلية.