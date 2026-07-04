تطورات الحالة الصحية لـ فيفي عبده..ابنتها تكشف موقف الجراحة وموعد الفحص المقبل

كشفت الفنانة عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لكسر في القدم، موضحة أن الفريق الطبي لا يزال يتابع تطور الإصابة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي.

وأكدت عزة مجاهد أن الأطباء فضلوا استمرار العلاج التحفظي خلال الفترة الحالية، مع تثبيت القدم المصابة بالجبيرة، على أن يتم تقييم الحالة مجددًا خلال الأسابيع المقبلة لتحديد أفضل مسار علاجي يضمن التعافي الكامل.

استمرار الجبيرة لمدة 3 أسابيع

وأوضحت عزة مجاهد أن الطبيب المعالج قرر استمرار وضع الجبيرة لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن إجراء عملية جراحية لم يُحسم حتى الآن، حيث يعتمد على مدى استجابة الكسر للعلاج خلال هذه الفترة.

وأضافت أن الفريق الطبي يفضل منح الإصابة الوقت الكافي للالتئام بصورة طبيعية قبل التفكير في أي تدخل جراحي، خاصة إذا أظهرت الفحوصات تحسنًا في حالة الكسر.

موعد الفحص الطبي المقبل

وأشارت ابنة فيفي عبده إلى أن الأطباء حددوا موعدًا جديدًا للكشف الطبي بعد نحو أسبوع ونصف، لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ومتابعة تطورات الحالة الصحية.

ومن المنتظر أن يحدد هذا الفحص مدى استقرار الكسر واستجابته للعلاج، وهو ما سيساعد الأطباء على اتخاذ القرار المناسب بشأن استكمال العلاج التحفظي أو اللجوء إلى الجراحة إذا استدعت الحالة ذلك.

هل تحتاج فيفي عبده إلى عملية جراحية؟

أكدت عزة مجاهد أن احتمالية إجراء عملية جراحية ما زالت قائمة، لكنها مرتبطة بنتائج الفحص الطبي المقبل، موضحة أنه في حال عدم تحسن الكسر بالشكل المطلوب، قد يوصي الأطباء بإجراء جراحة لتثبيت العظام باستخدام الشرائح والمسامير.

وأضافت أن الفريق الطبي يحرص على عدم التسرع في اتخاذ قرار الجراحة، خاصة أن الأيام الأولى بعد الإصابة تعد مرحلة مهمة لتقييم استقرار الكسر ومدى إمكانية التئامه دون تدخل جراحي.

فيفي عبده تلتزم بالراحة في المنزل

وأوضحت ابنة الفنانة أن فيفي عبده تقضي حاليًا فترة النقاهة داخل منزلها، ملتزمة بالراحة التامة وتنفيذ جميع تعليمات الأطباء، مع تجنب الحركة أو بذل أي مجهود قد يؤثر على التئام الكسر.

وأكدت أن الفنانة تتابع حالتها الصحية بصورة يومية، وتحرص على الالتزام بخطة العلاج المقررة، في انتظار نتائج المراجعة الطبية المقبلة.

متابعة مستمرة للحالة الصحية

يواصل الفريق الطبي المشرف على علاج فيفي عبده متابعة حالتها بشكل دوري، بهدف التأكد من تحسن الإصابة وتحديد الخطوات العلاجية المناسبة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تحسم الفحوصات القادمة موقف العلاج النهائي، سواء بالاكتفاء بالعلاج التحفظي واستمرار الجبيرة، أو الاتجاه إلى التدخل الجراحي إذا لم يلتئم الكسر بالشكل المطلوب، بما يضمن عودة الفنانة إلى ممارسة حياتها الطبيعية بأفضل صورة ممكنة.