موعد بدء الدراسة ونظام البكالوريا ومصروفات المدارس.. «التعليم» تكشف التفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من التفاصيل المهمة المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، في ظل استعداد الطلاب وأولياء الأمور لانطلاق الدراسة، وتضمنت التصريحات موعد بدء العام الدراسي، وزيادة عدد أيام الدراسة، وموقف المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية، إلى جانب أبرز التعديلات الخاصة بنظام امتحانات البكالوريا والمسارات التعليمية.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، تفاصيل عدد من الملفات التي تحظى باهتمام الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية.

12 سبتمبر موعد انطلاق الدراسة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد من المقرر أن ينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن زيادة عدد أيام الدراسة لتصل إلى 183 يومًا جاءت بصورة تدريجية.

وأوضح أن الهدف من زيادة أيام الدراسة هو إتاحة الوقت الكافي أمام المعلمين للانتهاء من المناهج الدراسية، إلى جانب منح الطلاب فرصة أكبر للمراجعة والاستيعاب قبل خوض الاختبارات.

وأشار إلى أن تقصير مدة العام الدراسي خلال السنوات السابقة كان يمثل تحديًا أمام المعلمين في استكمال المناهج، مؤكدًا أن تقليل حجم المحتوى الدراسي ليس خيارًا مطروحًا، خاصة أن نواتج التعلم تراكمية، وأي قصور في مرحلة تعليمية يمكن أن ينعكس على مستوى الطالب في المراحل التالية.

حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

وحسم شادي زلطة الجدل بشأن ما تردد حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 20% خلال العام الدراسي الجديد.

وأكد أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار وزاري ينص على زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 20%، موضحًا أن الوزارة تصدر سنويًا قرارًا يحدد شرائح الزيادة المسموح بها في المصروفات.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن جميع المدارس الخاصة والدولية ستكون ملزمة بالالتزام بالنسب والقواعد التي يحددها القرار الوزاري فور صدوره رسميًا.

ماذا عن الأقساط التي دفعتها الأسر؟

وتطرق المتحدث الرسمي إلى موقف المبالغ التي ربما تكون بعض المدارس قد حصلتها من أولياء الأمور قبل صدور القرار المنظم للمصروفات.

وطمأن أولياء الأمور، موضحًا أن أي مقدمات أو أقساط تم تحصيلها من جانب المدارس سيتم التعامل معها وفقًا للقرار الوزاري الذي ستصدره الوزارة بشأن المصروفات.

وأكد أن المدارس ستكون مطالبة بإجراء التسويات اللازمة لأي مبالغ تم تحصيلها بما يتوافق مع النسب والقواعد التي سيتم اعتمادها رسميًا.

تعديلات جديدة في امتحانات البكالوريا

وكشف شادي زلطة عن مجموعة من التغييرات الجوهرية في نظام امتحانات شهادة البكالوريا، والمقرر بدء تطبيقها مع العام الدراسي المقبل.

وأوضح أن الامتحانات ستتضمن 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، بما يحقق تنوعًا في طرق قياس مستوى الطلاب.

وأكد أهمية الأسئلة المقالية في تقييم قدرة الطالب على التعبير عن فهمه للمادة الدراسية، بدلًا من الاعتماد الكامل على نمط واحد من الأسئلة.

كما أشار إلى تطبيق نظام المسارات التخصصية، بما يمنح الطلاب قدرًا أكبر من المرونة في اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم الدراسية.

60% من أعمال السنة للتقييمات والأنشطة

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الحضور المنتظم للمدرسة والتفاعل داخل الفصل يمثلان عنصرين أساسيين في منظومة التقييم الجديدة.

وأشار إلى تخصيص 60% من أعمال السنة للتقييمات الأسبوعية والشهرية، وكراسة الحصة، والواجبات المنزلية، إلى جانب السلوك والمواظبة.

وأكد أن الهدف من نظام التقييم المستمر لا يقتصر على منح الطالب درجات للنجاح فقط، وإنما يستهدف تقديم صورة دورية عن مستواه الدراسي ومدى تقدمه في كل مادة على مدار العام.

ويعكس هذا النظام توجه الوزارة نحو متابعة الطالب بصورة مستمرة بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على نتيجة الامتحان النهائي في تحديد مستواه.

فرصة لتغيير المسار الدراسي

وفي إطار منح الطلاب مزيدًا من المرونة داخل نظام البكالوريا، أعلن شادي زلطة إتاحة فرصة أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لتغيير مسارهم الدراسي، ولكن خلال الشهر الأول فقط من العام الدراسي.

وأوضح أنه في حالة رغبة الطالب في الانتقال من مسار إلى آخر، سيكون مطالبًا بدراسة ثلاث مواد تخصصية، تشمل مادة من منهج الصف الثاني الثانوي ومادتين من منهج الصف الثالث الثانوي.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق المسار الدراسي الجديد مع المواد التي سيدرسها الطالب، وعدم الانتقال إلى تخصص دون استيفاء المتطلبات التعليمية المرتبطة به.

وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم منظومة التعليم الثانوي، مع التركيز على زيادة المرونة في اختيار المسارات، وتطوير أساليب التقييم، وربط الدراسة بقدرات وميول الطلاب، بالتزامن مع استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد في 12 سبتمبر.