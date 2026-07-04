بنى سويف تنظم مارثون "لياقة المصريين" تزامنا مع إحتفالات الثورة وفوز المنتخب

في إطار تنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية "تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين"، وتحت شعار "لياقة كل المصريين"، شهد كورنيش النيل بمحافظة بني سويف انطلاق فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف، وسط مشاركة واسعة وتفاعل كبير من مختلف الأعمار السنية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة–الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامةللرياضة المجتمعية) –لنشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة للمواطنين، وتحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف.

من جانبه، أكد هشام الجبالي، مدير عام المديرية، أن المديرية تضع على رأس أولوياتها تفعيل المبادرات القومية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مشيراً إلى أن ماراثون الدراجات بات حدثاً أسبوعياً مرتقباً يجمع أبناء المحافظة في أجواء من الحماس. بالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف ، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة وبناء جيل يتمتع باللياقة والنشاط تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

وأوضح الدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، أن المبادرة تشهد نجاحاً لافتاً وإقبالاً متزايداً من الجنسين، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي ثمرة للتعاون المثمر مع منطقة دراجات بني سويف برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم، ومجلس الإدارة الموقر الاستاذ هاني فتحي نائب المنطقة والاستاذ ايمن احمد عضو المنطقة والمدير التنفيذي للمنطقة غادة شحاته إبراهيم، في تنظيم فعاليات احترافية تضمن سلامة ومتعة المشاركين.

وفي سياق متصل، أثنى عبد الله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية، على الجهود المبذولة من فريق عمل المشروع، مؤكداً أن التنسيق المستمر بين الإخصائيين ومدربي المشروع هو السر وراء خروج الماراثون بهذا المظهر الحضاري المشرف. وأشاد بدور فريق العمل المكون من منسق المشروع رحاب جمعة، والمدربين سيد أحمد جابر، وضياء محمد نجيب، والدكتور حسن زكريا معاون الرياضة، في تحقيق أهداف المبادرة القومية.

يُذكر أن الفعاليات نُظمت بمتابعة وإشراف الدكتور محمود عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتور سامح منصور، مدير الإدارة العامة للرياضة المجتمعية، وبحضور قيادات منطقة الدراجات ببني سويف وأعضاء مجلس إدارتها، وسط إشادة كبيرة من المشاركين بالجهود التنظيمية التي جعلت من كورنيش النيل ساحة رياضية متميزة.