بتكلفة 3.2 مليون جنيه ..جامعة بني سويف تعلن إنتهاء تطوير المسرح الجامعي

بتكلفة 3.2 مليون جنيه…..جامعة بني سويف تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التطوير الشامل للمسرح الجامعي

أعلن الدكتور طارق علي القائم باعمال رئيس جامعة بني سويف، الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع التطوير الشامل للمسرح الجامعي، بتكلفة إجمالية بلغت 3.2 ملايين، وذلك في إطار خطة الجامعة المستمرة لتحديث البنية التحتية للمنشآت التعليمية والثقافية، وتوفير بيئة متطورة تدعم الأنشطة الطلابية والفنية وتواكب أحدث التطورات التقنية.

وأوضح رئيس الجامعة، ان المرحلة الأولى شهدت تنفيذ مجموعة من أعمال التطوير والتحديث التي استهدفت رفع كفاءة المسرح وتحسين جاهزيته لاستضافة الفعاليات والأنشطة المختلفة، حيث تم تركيب شاشة عرض عملاقة من نوع "LED" عالية الجودة، بما يسهم في تعزيز جودة العروض وتحسين التجربة البصرية للجمهور.

كما شملت الأعمال تحديث وصيانة شبكات وأبراج الكهرباء، وتطوير منظومة الإضاءة المسرحية لتلبية متطلبات العروض الفنية والثقافية المختلفة، إلى جانب تدعيم خشبة المسرح بأحدث التجهيزات الفنية التي تضمن كفاءة التشغيل وجودة الأداء.

واشار رئيس الجامعة إلى إنشاء منظومة صوت رقمية متكاملة تضم أجهزة تحكم ومزج حديثة وسماعات متطورة، بما يوفر مستوى عاليًا من النقاء والتوزيع الصوتي داخل المسرح، ويسهم في دعم الأنشطة الفنية والفعاليات الجماهيرية.

واكد ان الجامعة اهتمت خلال أعمال التطوير بتعزيز منظومة الأمن والسلامة، حيث تم تشغيل نظام مراقبة تليفزيونية رقمية متكامل مزود بكاميرات عالية الدقة، فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شاملة لمنظومة إنذار الحريق، بما يحقق أعلى معايير الأمان للمترددين على المسرح.

كما تضمنت المرحلة الأولى تجديد وتطوير لوحة الشرف الملحقة بالمسرح، لتظهر بمظهر حضاري يليق بمكانة جامعة بني سويف، ويعكس تقديرها للمتميزين والمبدعين من أبنائها.

ونوه رئيس الجامعة أن هذه الأعمال تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المنشآت الثقافية والفنية وتهيئة بيئة جامعية داعمة للإبداع والتميز، تمهيدًا لاستكمال المراحل المقبلة من مشروع التطوير الشامل للمسرح الجامعي، بما يعزز دوره كمنصة رئيسية للأنشطة الثقافية والفنية داخل.

​وفى سياق متصل أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أحدث إحصائية للمنشورات العلمية المفهرسة في قاعدة بيانات "سكوبس" الدولية خلال الفترة من يناير 2025 حتى 1 يوليو 2026، حيث بلغ إجمالي الإنتاج العلمي للجامعة 2729 بحثاً علمياً، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة النشر الدولي وتنامي النشاط البحثي بمختلف قطاعات الجامعة، حيث تم إعداد هذه الإحصائيات الدورية والشاملة من خلال مكتب النشر الدولي والجوائز بالجامعة بإشراف الدكتور ياسر فليح، الذي يتولى حصر وتحليل بيانات النشر لضمان دقة المؤشرات وتوفير قراءة تحليلية تدعم متخذي القرار، لاسيما وأن هذا الزخم البحثي يعتمد بدرجة كبيرة على جهود الباحثين والتنوع الواسع في التخصصات العلمية التي تغطي العلوم الطبيعية والطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية عبر 32 كلية ومعهداً تضمها الجامعة.

تطوير مسرح الجامعة