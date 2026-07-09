ترامب يلوّح بضربات جديدة ضد إيران.. وتصعيد عسكري ينسف فرص التفاوض

تتجه الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة أكثر توترًا ، بعدما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات حادة أعادت الخيار العسكري إلى واجهة المشهد، في وقت تتراجع فيه فرص الحلول الدبلوماسية.

ومع تصاعد التحركات الميدانية في المنطقة، تزداد المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تُلقي بظلالها على أمن الشرق الأوسط واستقرار أسواق الطاقة العالمية.



- ترامب: الخيار العسكري لا يزال مطروحًا



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد تلجأ إلى تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وليس السعي إلى إسقاط النظام الإيراني أو تغييره.



وأوضح ترامب أن امتلاك إيران لقدرات نووية عسكرية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، معتبرًا أن استمرار الضغوط العسكرية والسياسية يظل أحد الخيارات المطروحة لضمان عدم وصول طهران إلى تلك المرحلة.



- انتقادات حادة للموقف الإيراني



ووجّه الرئيس الأمريكي انتقادات قوية لإيران، متهمًا قيادتها باتباع سياسة تصعيد مستمرة تزيد من حدة التوتر في المنطقة. وأضاف أن سلوك طهران خلال الفترة الأخيرة يعزز المخاوف بشأن نواياها المستقبلية، مؤكدًا أن امتلاكها للسلاح النووي سيشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي تطور قد يمنح إيران القدرة على تهديد مصالحها أو مصالح حلفائها في المنطقة.



- انتهاء مسار التفاوض



وفي تحول لافت، أعلن ترامب أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمحادثات مع إيران لم تعد قائمة، واصفًا جولات التفاوض السابقة بأنها لم تحقق أي نتائج ملموسة، بل كانت مجرد إهدار للوقت.



وتعكس هذه التصريحات تراجع الرهان الأمريكي على الحلول السياسية، مع تصاعد الحديث عن العودة إلى سياسة الردع العسكري والضغوط القصوى خلال المرحلة المقبلة.



- عمليات عسكرية واستعداد لمزيد من التصعيد



ميدانيًا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عمليات استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية، شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات، إلى جانب تدمير أكثر من 60 زورقًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت أن هذه العمليات جاءت ردًا على هجمات استهدفت سفنًا في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات محتملة، وسط تصاعد المخاوف من اتساع دائرة المواجهة العسكرية خلال الفترة المقبلة.

