رغم هبوط النفط عالميًا.. هل تنخفض أسعار البنزين والسولار في مصر قريبًا؟

تتجه أنظار ملايين المواطنين في مصر إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في ظل التراجع الملحوظ لأسعار النفط العالمية، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية انعكاس هذا الانخفاض على أسعار البنزين والسولار داخل السوق المحلية.

ورغم تراجع خام برنت، فإن المؤشرات الحالية ترجح استمرار تثبيت أسعار الوقود، نظرًا لارتباط آلية التسعير بعوامل اقتصادية متعددة تتجاوز أسعار النفط الخام.



- لماذا لا يعني انخفاض النفط تراجع أسعار الوقود؟



على الرغم من الهبوط الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة، فإن ذلك لا ينعكس تلقائيًا على أسعار البنزين والسولار في مصر، إذ تعتمد لجنة التسعير التلقائي على منظومة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية عند مراجعة الأسعار الدورية.



وتشمل هذه المؤشرات متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تكلفة استيراد المنتجات البترولية، ونفقات التكرير والنقل والتخزين والتأمين والتوزيع، وهو ما يجعل قرار التسعير أكثر تعقيدًا من مجرد متابعة أسعار النفط العالمية.



- لجنة التسعير تراقب الأسواق العالمية



تواصل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال اجتماعها المقبل، مع دراسة جميع المتغيرات التي تؤثر في تكلفة توفير الوقود بالسوق المصرية.



وتحرص اللجنة على تحقيق التوازن بين المتغيرات العالمية وحماية استقرار السوق المحلية، بما يضمن استمرار توفير المنتجات البترولية دون التأثير على منظومة الإمدادات.



- لماذا تتجه التوقعات إلى تثبيت الأسعار؟



يرى متخصصون أن التراجع الحالي في أسعار النفط قد لا يكون مستدامًا، خاصة مع استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يدفع إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار بخفض أسعار البنزين والسولار.



كما أن الدولة لا تزال تتحمل تكاليف مرتفعة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، الأمر الذي يجعل سيناريو تثبيت الأسعار هو الأقرب خلال المراجعة المقبلة، حتى تتضح اتجاهات الأسواق بصورة أكبر.



- ما العوامل التي تحسم القرار النهائي؟



يعتمد القرار النهائي للجنة على حزمة من المؤشرات، في مقدمتها متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف الاستيراد والتكرير والنقل، فضلًا عن تطورات أسواق الطاقة وقرارات تحالف أوبك بلس بشأن مستويات الإنتاج.



وفي ضوء المؤشرات الحالية، يبقى أي خفض محتمل في أسعار البنزين والسولار مرهونًا باستمرار تراجع تكلفة المنتجات البترولية عالميًا لفترة كافية، وليس بانخفاض أسعار النفط الخام وحده.

