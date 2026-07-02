نائب وزير النقل يكشف أسباب رفع أسعار تذاكر القطارات.. زيادة الوقود والدولار والأجور أبرز الدوافع

أكد المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، أن قرار رفع أسعار تذاكر القطارات جاء بعد دراسة شاملة للتكاليف التشغيلية، مشددًا على أن الهدف من الزيادة هو الحفاظ على استمرارية الخدمة وتحسين جودتها، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وقطع الغيار والأجور خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح نائب وزير النقل أن الوزارة لا تستهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما تسعى إلى ضمان استمرار تشغيل مرفق السكك الحديدية بكفاءة، باعتباره أحد أهم وسائل النقل التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.

نائب وزير النقل: رفع أسعار التذاكر خطوة اضطرارية

قال وجدي رضوان إن تعديل أسعار تذاكر القطارات لم يكن خيارًا سهلًا، لكنه أصبح ضرورة للحفاظ على مستوى الخدمة واستمرار تطوير منظومة السكك الحديدية.

وأضاف أن الدولة حريصة على تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين، مؤكدًا أن عدم الحفاظ على المرفق أو تراجع مستوى الخدمة سيكون إخلالًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة.

4 أسباب وراء زيادة أسعار تذاكر القطارات

كشف نائب وزير النقل عن أربعة عوامل رئيسية دفعت الوزارة إلى اتخاذ قرار رفع أسعار التذاكر، وهي:

الارتفاع الكبير في أسعار السولار.

زيادة سعر صرف الدولار وارتفاع تكلفة استيراد قطع الغيار.

التضخم وارتفاع أسعار المعدات ومستلزمات التشغيل.

زيادة الحد الأدنى للأجور وما ترتب عليه من ارتفاع تكلفة العمالة.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات رفعت تكلفة تشغيل القطارات بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.

ارتفاع أسعار الوقود ضاعف تكلفة التشغيل

أوضح رضوان أن سعر لتر السولار ارتفع من نحو 5.5 جنيه عام 2022 إلى نحو 20.5 جنيه حاليًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف تشغيل القطارات، باعتبار الوقود أحد أهم عناصر التشغيل اليومية.

وأكد أن استمرار تقديم الخدمة بنفس الأسعار القديمة لم يعد ممكنًا في ظل هذه الزيادات.

الدولار وقطع الغيار من أبرز التحديات

وأشار نائب وزير النقل إلى أن هيئة السكك الحديدية تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من قطع الغيار والمعدات من الخارج، موضحًا أن سعر الدولار ارتفع من نحو 16 جنيهًا في عام 2022 إلى قرابة 50 جنيهًا حاليًا.

وأضاف أن هذا الارتفاع أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الصيانة وشراء المعدات اللازمة لتشغيل القطارات والحفاظ على كفاءتها.

زيادة الأجور رفعت الأعباء المالية

وأكد رضوان أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2700 جنيه في عام 2022 إلى نحو 7000 جنيه حاليًا، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على هيئة السكك الحديدية، التي تتحمل رواتب آلاف العاملين في مختلف القطاعات.

وأوضح أن تحسين أوضاع العاملين يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تكلفة تشغيل المرفق.

جهود لتحسين مستوى الخدمة

وأشار نائب وزير النقل إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة لتطوير مستوى الخدمة داخل القطارات، لافتًا إلى التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال النظافة والتأمين للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضح أن القطارات تغادر الورش في أفضل حالة فنية، إلا أن بعض الممارسات السلبية من جانب عدد من الركاب تؤثر على مستوى النظافة، ما يفرض أعباء إضافية على الهيئة للحفاظ على جودة الخدمة.

نسبة الزيادة في أسعار التذاكر

وأوضح رضوان أن الزيادة الجديدة بلغت نحو 12.5% في نحو 90% من القطارات، بينما وصلت إلى 25% في بعض القطارات التي كانت أسعار تذاكرها منخفضة، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على أن تكون الزيادات في الحدود التي تضمن استمرار الخدمة دون تحميل المواطنين أعباء أكبر من اللازم.

واختتم نائب وزير النقل تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير مرفق السكك الحديدية يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الزيادة المستمرة في تكاليف التشغيل، بما يضمن استمرار تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.