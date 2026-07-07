اسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 يوليو يواصلان الاستقرار والأسواق تترقب

شهدت أسواق مواد البناء في مصر حالة من الهدوء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، مع استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت والجبس والطوب والرمل والزلط، في ظل توازن واضح بين حجم المعروض واحتياجات السوق، بينما يترقب المتعاملون أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

- الحديد والأسمنت يحافظان على مستوياتهما

استقر متوسط سعر طن حديد عز عند 40,242 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري 38,534 جنيهًا.

وجاءت أسعار عدد من الشركات دون تغيير، حيث سجل حديد بشاي 39,800 جنيه للطن، فيما بلغ سعر حديد المصريين والمراكبي 39,400 جنيه، واستقر حديد عطية ومصر ستيل وسرحان عند 37,500 جنيه للطن.

وفي قطاع الأسمنت، سجل الأسمنت الرمادي متوسط 3,937 جنيهًا للطن، بينما تراوحت أسعار الشركات بين 2,850 جنيهًا لأسمنت واحة حلوان و6,200 جنيه لأسمنت سوبر رويال، في حين سجل أسمنت حلوان 3,870 جنيهًا، ووادي النيل 3,670 جنيهًا، والنصر 3,640 جنيهًا، وأهل مصر 3,350 جنيهًا، وسوبر سيناء 5,550 جنيهًا.

- استقرار شامل لمواد البناء

وامتد الاستقرار إلى الأسمنت الأبيض، الذي تراوح سعر الطن منه بين 3,480 و5,890 جنيهًا، فيما سجل سوبر سيناء 42.5 والفيروز 52.5 4,925 جنيهًا، وبلغ سوبر رويال المنيا 4,950 جنيهًا، بينما تراوح سعر الواحة الأبيض بين 4,850 و4,900 جنيه.



كما استقرت أسعار الجبس بين 1,400 و1,550 جنيهًا للطن، والطوب الأحمر بين 1,550 و4,900 جنيه للألف طوبة بحسب المقاسات، فيما تراوح سعر الرمل بين 220 و300 جنيه للمتر، وسجل الزلط الفينو من 285 إلى 300 جنيه، والزلط الكبير بين 240 و260 جنيهًا للمتر.

- لماذا تختلف الأسعار للمستهلك؟

ويؤكد المتعاملون أن الأسعار المعلنة تمثل أسعار البيع من أرض المصنع، بينما يضاف إليها لاحقًا مصروفات النقل والتوزيع وهوامش أرباح التجار، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي من محافظة لأخرى، وقد يرفع سعر الطن بنحو 500 إلى 1000 جنيه.

- ترقب مستمر لتحركات السوق

ويتوقع متخصصون أن تستمر حالة الاستقرار الحالية ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات في أسعار الطاقة أو خامات الإنتاج أو تكاليف الشحن، وهي عوامل تبقى صاحبة التأثير الأكبر على أسعار الحديد والأسمنت داخل السوق المصرية.