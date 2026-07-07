روساتوم: أنظمة التحكم والقياس الخاصة بالجزيرة النووية تصل للوحدة الثالثة بمحطة شودابو الصينية

قام المعهد العلمي المتخصص لأبحاث هندسة أجهزة القياس (SNIIP JSC)التابع لقطاع أنظمة التحكم والأجهزة والمعدات الكهربائية بالمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"، بتوريد أنظمة التحكم والقياس الخاصة بالجزيرة النووية إلى الوحدة الثالثة بمحطة شودابو للطاقة النووية، الجاري إنشاؤها في مقاطعة لياونينغ الصينية والمزودة بمفاعل VVER-1200 الروسي التصميم.

أنظمة التحكم والقياس الخاصة بالجزيرة النووية تصل للوحدة الثالثة بمحطة شودابو الصينية

وفي إطار التزامات الجانب الروسي، أنجز متخصصو SNIIP تصنيع المجمعات البرمجية والمعدات الخاصة بأنظمة التحكم والقياس للجزيرة النووية، إلى جانب تقديم خدمات الإشراف على أعمال التركيب.

وتجري حاليًا في موقع الوحدة الثالثة أعمال تشغيل واختبار معدات أنظمة التحكم والقياس التي تم توريدها من الجانب الروسي.

وتعتمد هذه الأنظمة على حلول برمجية ومعدات أثبتت كفاءتها، بما يضمن المراقبة الموثوقة للمعايير الرئيسية لمنشأة المفاعل، وتشخيص الحالة الفنية للمعدات، وتنفيذ وظائف حماية المفاعل، إضافة إلى أنظمة الحماية من الحرائق. كما شملت التوريدات تجهيزات المختبرات ومحاكيًا تدريبيًا متكاملًا بالحجم الكامل.

وقال أليكسي نيكيتين، المدير العام لمعهد SNIIP JSC : "يمثل تعاون SNIIP مع الصين سلسلة من المشروعات الكبرى التي تمتلك تاريخًا طويلًا، ولا تقتصر على توريد أجهزة منفردة، بل تشمل حلولًا متكاملة لوحدات الطاقة، تتضمن أنظمة القياس والتحكم والتشخيص والحماية من الحرائق وغيرها من الأنظمة المتخصصة الخاصة بالجزيرة النووية، وتشكل هذه المجمعات البرمجية والمعدات جزءًا من منظومة التحكم الشاملة بالمحطة، حيث توفر معلومات موثوقة عن حالة منشأة المفاعل، وتضمن أداء وظائف السلامة الأساسية، وقد استكملنا اليوم مرحلة الأعمال الخاصة بالوحدة الثالثة من محطة شودابو، بينما نواصل تنفيذ الأعمال ذاتها في الوحدة الرابعة من المحطة، وكذلك في الوحدة الثامنة بمحطة تيانوان للطاقة النووية، ويتيح لنا هذا النهج الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتطبيق منهج هندسي موحد في تنفيذ عدد من مشروعات مفاعلات VVER-1200 الروسية في الصين بالتزامن."

وسبق لشركة SNIIP JSC أن أنجزت أعمال توريد وتشغيل أنظمة التحكم والقياس للوحدة السابعة بمحطة تيانوان للطاقة النووية، ويجري حاليًا إنشاء أربع وحدات جديدة مزودة بمفاعلات VVER-1200 في الصين، تشمل الوحدتين السابعة والثامنة بمحطة تيانوان في مقاطعة جيانغسو، والوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة شودابو في مقاطعة لياونينغ، وتندرج هذه المشروعات ضمن البرنامج الحكومي الروسي–الصيني واسع النطاق للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتُعد محطة شودابو للطاقة النووية أحد أبرز مشروعات التعاون النووي بين روسيا والصين، وتقع في مدينة هولوداو بمقاطعة لياونينغ، وفي عام 2019، تم توقيع مجموعة من العقود، من بينها العقد العام لإنشاء الوحدتين الثالثة والرابعة بالمحطة، المزودتين بمفاعلات VVER-1200، بالإضافة إلى عقد توريد الوقود النووي.

وبموجب هذه العقود، يتولى القطاع الهندسي التابع لمؤسسة «روساتوم» تصميم الجزيرة النووية للمحطة، وتوريد المعدات الرئيسية الخاصة بها للوحدتين، إلى جانب تقديم خدمات الإشراف على أعمال التركيب والتشغيل للمعدات الموردة. ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للوحدتين خلال الفترة 2027–2028.

وتُعد شركة المعهد العلمي المتخصص لأبحاث هندسة أجهزة القياس (SNIIP JSC) إحدى شركات قطاع أنظمة التحكم والأجهزة والمعدات الكهربائية التابع لمؤسسة «روساتوم»، كما تُعد من أبرز المؤسسات العلمية والإنتاجية في الصناعة النووية الروسية في مجال هندسة أجهزة القياس النووية، وتعمل الشركة على ضمان السلامة النووية والإشعاعية للمنشآت النووية والمنشآت ذات الخطورة الإشعاعية، ورصد الوضع الإشعاعي، وتعزيز ثقة المجتمع وتقبله للطاقة النووية، إلى جانب حماية البيئة والحفاظ عليها.

ويجمع قطاع أنظمة التحكم والأجهزة والمعدات الكهربائية التابع لمؤسسة «روساتوم» (RASU)، مختلف الخبرات الصناعية في مجالات الأتمتة الصناعية، وأجهزة القياس، والهندسة الكهربائية، بما يوفر الأساس التكنولوجي لأنظمة التحكم في منشآت الطاقة النووية والمنشآت الصناعية.

ويعمل القطاع كمورد متكامل لأنظمة المراقبة والتحكم وتوزيع الطاقة لمحطات الطاقة النووية في جميع مراحل دورة حياتها، لعشرات الوحدات العاملة والجاري إنشاؤها داخل روسيا وخارجها، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضم القطاع معهدًا بحثيًا يمتلك منشآت إنتاج خاصة به، وشركة متخصصة في تصنيع الأجهزة المعتمدة على النظائر المشعة، إلى جانب شركة رائدة في تطوير المحولات الكهربائية والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.