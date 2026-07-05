وقّع قطاع الوقود في شركة روساتوم والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز الفيتنامية "بتروفيتنام" مذكرة تفاهم في مجال تقنيات التصنيع المضاف (الطباعة ثلاثية الابعاد).

روساتوم تدعم إنشاء مركز لتقنيات التصنيع الإضافي بقطاع الوقود في فيتنام

وقد وقّع الوثيقة كلّ من إيليا كافيلاشفيلي، مدير وحدة أعمال تقنيات التصنيع المضاف في قطاع الوقود بروساتوم، وفان تو زيانغ، نائب المدير العام لشركة "بتروفيتنام".

ويعد مشروع إنشاء مركز متطور لتقنيات التصنيع المضاف الركيزة الأساسية لهذا التعاون، حيث تهدف المؤسسة الوطنية الفيتنامية عبره إلى تطوير كفاءتها التشغيلية. فبفضل قدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ستتمكن 'بتروفيتنام' من تصنيع أجزاء معقدة لمعدات الحفر والضخ محلياً، وهو ما يضمن الحد من فترات توقف الإنتاج عبر ميزة النمذجة السريعة، كما سيسهم هذا التحول التكنولوجي في تسريع أعمال الصيانة والإصلاح للمعدات والمنشآت الضخمة، وبالتالي تقليص الاعتماد على استيراد قطع الغيار من الخارج.

ومن المخطط أن يمر المشروع بمراحل عدة؛ تبدأ بمراجعة فنية لعمليات الإنتاج في 'بتروفيتنام' يقودها متخصصو 'روساتوم'، ثم الانتقال إلى تحديد مواصفات المركز وقائمة معدات التصنيع الإضافي، وانتهاءً بالافتتاح الرسمي للمركز.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال فان تو زيانغ، نائب المدير العام لشركة "بتروفيتنام" : "إن التعاون في مجال تقنيات التصنيع المضاف يمثل مساراً واعداً لآفاق الشراكة الثنائية بين روسيا وفيتنام، ونحن نتطلع إلى التنفيذ الناجح لمشروع إنشاء المركز الوطني للتصنيع الإضافي؛ إذ من المقرر بدء تقييم المواقع المرشحة للمركز في يوليو من هذا العام، تمهيداً لافتتاحه بحلول عام 2027".

وفيم يخص قطاع الوقود في "روساتوم"، فإن هذا المشروع لا يقف عند حدود صفقات التصدير العابرة، بل يمثل منظومة صناعية شاملة يتيح من خلالها المتخصصون الروس لشركائهم الدوليين حزمة خدمات وحلول متكاملة؛ تبدأ من توريد المعدات، وتوفير الدعم العلمي والتقني، وتأمين المواد الخام، وتصل إلى تقديم التعليم الهندسي المتخصص."

ومن جانبه، صرّح إيليا كافيلاشفيلي، مدير وحدة أعمال تقنيات التصنيع المضاف في قطاع الوقود بشركة "روساتوم" قائلاً: " إن نجاحنا في تصدير تقنيات التصنيع الإضافي الروسية بات واقعاً ملموساً؛ فقد دشنا أول مركز متكامل لـ 'روساتوم' في بيلاروسيا، إلى جانب توريد طابعة ثلاثية الأبعاد صناعية عملاقة لقطاع الطيران والفضاء في الهند، وهذه الخطوات تثبت الكفاءة التنافسية العالية للحلول الروسية من معدات ومواد وبرمجيات في الأسواق الدولية، كما أننا نتطلع مستقبلاً لبحث توطين تجميع هذه الطابعات في فيتنام لتكون منطلقاً للتوسع في أسواق جنوب شرق آسيا".

من الجدير بالذكر ان تتيح تقنيات التصنيع الإضافي إنتاج أجزاء ومكونات معقدة يصعب تصنيعها بالطرق التقليدية مثل السباكة والتشغيل الآلي (الخرط). وتسهم الطباعة ثلاثية الأبعاد في خفض أوزان المنتجات، وتحسين كفاءة استهلاك المواد الخام، فضلاً عن تقليص الجداول الزمنية للإنتاج، كما تسمح الطابعات ثلاثية الأبعاد الحديثة بإجراء تعديلات سريعة على معايير الطباعة للمنتجات المصنعة من مواد متنوعة، وتجد المنتجات المطبوعة بهذه التقنية تطبيقات واسعة النطاق في شتى المجالات؛ بدءاً من التقنيات النووية وعلوم الطيران والفضاء، وصولاً إلى القطاع الطبي.

ويضم قطاع الوقود في شركة روساتوم، والذي تديره شركة "تيفيل المساهمة" منشآت ومؤسسات متخصصة في تصنيع الوقود النووي، وتحويل اليورانيوم وإثرائه، وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازي، بالإضافة إلى مراكز البحوث والتصميم، وبصفتها المورد الحصري للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الروسية، تقوم "تيفيل" بتزويد أكثر من 70 مفاعلاً للطاقة في 15 دولة بالوقود، إلى جانب مفاعلات البحوث في 9 دول حول العالم، ومفاعلات النقل للأسطول النووي الروسي. وبذلك، فإن مفاعلاً واحداً من بين كل ستة مفاعلات طاقة في العالم يعمل بوقود "تيفيل".

ويعد قطاع الوقود في "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم المخصب على مستوى العالم، والرواد في سوق النظائر المستقرة، كما يعمل القطاع بنشاط على تطوير أعمال تجارية جديدة في مجالات الكيمياء، وعلم الفلزات (الميتالورجيا)، وتقنيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل المنشآت النووية وتفكيكها، وفي إطار شركة "تيفيل" للوقود، تم تأسيس جهات دمج صناعية تابعة لـ "روساتوم" متخصصة في تقنيات التصنيع المضاف وأنظمة تخزين الطاقة.