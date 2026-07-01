روساتوم: اكتمال الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الثاني بمحطة أكويو النووية في تركيا

أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، اكتمال الاحتواء الداخلي لمبنى مفاعل الوحدة الثانية بمحطة أكويو للطاقة النووية في تركيا التي تنفذها المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية .

اكتمال الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الثاني بمحطة أكويو النووية في تركيا

وأشارت إلى أن هذه العملية تمثل إحدى أهم المراحل الرئيسية في إنشاء مبنى المفاعل، حيث استُكمل بذلك تشكيل الحيز الداخلي المحكم لوحدة الطاقة، بما يهيئ للانتقال إلى مرحلة أعمال بدء التشغيل.

وقد جرى رفع القبة باستخدام رافعة مجنزرة ذاتية الحركة عالية القدرة، واستغرقت العملية منذ بدء الرفع وحتى تثبيت القبة في موضعها النهائي نحو سبع ساعات.

وشارك في تنفيذها نحو 40 متخصصًا تولوا أعمال التربيط، والتثبيت، والموازنة، وتوجيه الحمولة، وتركيب الهيكل المعدني.

وتتميز قبة وعاء الاحتواء الداخلي بشكلها نصف الكروي، وتتكون من 15 قطاعًا إنشائيًا مصنوعًا من فولاذ إنشائي خاص، واستغرقت أعمال التجميع المسبق للقبة، التي نُفذت بجوار مبنى وحدة الطاقة، نحو أربعة أشهر، فيما استُخدم في عملية الرفع ذراع رفع خاصة صُممت بما يتناسب مع أبعاد القبة ووزنها.

وقال سيرجي بوتسكيخ، المدير العام لشركة «أكويو النووية: "يمثل تركيب قبة وعاء الاحتواء الداخلي واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا وأهمية من الناحية الفنية في أعمال إنشاء مباني المفاعلات، وقد استعد فريق الإنشاءات والتركيب لهذه العملية على مدى عدة أشهر، حيث شملت الأعمال تصنيع القطاعات، ونقلها إلى الموقع برًا وبحرًا، وتجميعها الأولي، ولحام مكوناتها، وتجهيزها لعملية الرفع، ويعكس النجاح في تنفيذ هذه العملية الجهود المشتركة لمئات المتخصصين، من مهندسين، وفنيي تركيب، ولحامين، وعمال ربط الأحمال، ومشغلي الرافعات، وغيرهم من الخبراء."

وعقب الانتهاء من تركيب القبة، سيباشر المتخصصون أعمال لحامها مع الجزء الأسطواني لوعاء الاحتواء الداخلي، بما يتيح استكمال تشكيل الحيز المحكم لمبنى المفاعل، إلى جانب مواصلة أعمال التسليح وصب الخرسانة الخاصة بالهيكل.

وتزود مباني المفاعلات في محطة أكويو للطاقة النووية بمنظومة احتواء مزدوجة. ويتكون وعاء الاحتواء الداخلي من بطانة فولاذية تضمن الإحكام الكامل لمقصورة المفاعل، إضافة إلى هيكل خرساني خاص يشكل جزءًا من منظومة السلامة المسؤولة عن احتواء المواد المشعة، كما يوفر هذا الهيكل الدعم اللازم لفتحات مرور خطوط الأنابيب وللرافعة داخل مبنى المفاعل، أما وعاء الاحتواء الخارجي، فيتكون من الخرسانة المسلحة، وقد صُمم لتحمل مختلف التأثيرات الخارجية القصوى.

ويتم تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمباني المفاعلات في محطة أكويو على مراحل متتابعة، حيث يُركب المستوى الأول قطاعًا تلو الآخر داخل مبنى المفاعل مباشرة، بينما تُجمع المستويات التالية مسبقًا على منصات خاصة بجوار مبنى وحدة الطاقة، ثم تُرفع وتُثبت باستخدام رافعة مجنزرة ثقيلة.

ويتكون وعاء الاحتواء الداخلي لكل وحدة طاقة من سبعة مستويات، يمثل المستوى السابع منها القبة، التي يبلغ وزنها نحو 215 طنًا، بينما يتجاوز الوزن الإجمالي للمنظومة أثناء عملية الرفع 250 طنًا، بعد تركيب منصات صيانة قضبان التوصيل الكهربائية ومنظومة الرش عليها، وقد نُفذت أعمال الرفع باستخدام عارضة رفع خاصة يبلغ وزنها 66 طنًا، تتيح ضبطًا دقيقًا للغاية لوضعية الهيكل أثناء تثبيته بواسطة الرافعة.

وتُعد محطة أكويو للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يتم إنشاؤها في جمهورية تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات VVER-1200 الروسية من الجيل الثالث المطور (+Gen III)، بقدرة إنتاجية تبلغ 1,200 ميجاوات لكل وحدة.

ويُعد مشروع محطة أكويو أول مشروع في صناعة الطاقة النووية العالمية يُنفذ وفق نموذج البناء – التملك – التشغيل (BOO).

وتواصل روسيا تطوير التعاون مع جميع الدول المهتمة، فيما يستمر تنفيذ المشروعات الدولية الكبرى، وتشارك المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» وشركاتها التابعة بدور فاعل في هذه الجهود.