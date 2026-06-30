موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة 15%..الفئات المستفيدة وتفاصيل تطبيق القرار

يترقب ملايين المواطنين في مختلف المحافظات بدء صرف معاشات يوليو 2026، بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15%، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات بالزيادة المقررة، بما يضمن وصول المستحقات إلى المستفيدين في المواعيد المحددة، مع توفير مختلف وسائل الصرف لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

تنطلق عملية صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارًا من الأربعاء 1 يوليو 2026، حيث يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون في الحصول على مستحقاتهم المالية متضمنة الزيادة الجديدة البالغة 15%.

وتشمل عملية الصرف نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث تكدسات أو تأخير.

زيادة المعاشات 15% تدخل حيز التنفيذ

تبدأ الزيادة الجديدة للمعاشات مع صرف مستحقات شهر يوليو، تنفيذًا للقرار الصادر بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.

وتأتي هذه الزيادة في إطار دعم الفئات المستحقة، بما يساهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

تشمل الزيادة الجديدة جميع المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تمتد إلى عدد من الفئات الأخرى التي ينظمها القانون.

ومن أبرز الفئات المستفيدة:

أصحاب المعاشات الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المستفيدون من المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية.

أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة.

المستفيدون من المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تواصل الاستعدادات

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة، مع استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان صرف المستحقات بسهولة ويسر.

كما تعمل الهيئة على توفير وسائل الصرف المختلفة، بما يسمح لأصحاب المعاشات بالحصول على مستحقاتهم دون معوقات، مع تنظيم عمليات الصرف بما يحقق السرعة والانسيابية في تقديم الخدمة.

تكلفة زيادة المعاشات الجديدة

تبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم أصحاب المعاشات والفئات المستحقة، من خلال زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع.

وتأتي هذه المخصصات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتوفير دعم إضافي يساعدهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

أهمية زيادة معاشات يوليو 2026

تمثل زيادة معاشات يوليو 2026 خطوة جديدة لدعم أصحاب المعاشات، حيث يستفيد منها ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مع بدء صرف المستحقات اعتبارًا من الأول من يوليو متضمنة الزيادة المقررة بنسبة 15%.

ويترقب المستفيدون بدء عمليات الصرف للاستفادة من الزيادة الجديدة، التي تستهدف تحسين مستوى الدخل وتقديم مزيد من الدعم للفئات المستحقة، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تواصل الدولة تنفيذها خلال الفترة الحالية.