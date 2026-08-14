موعد المولد النبوي 2026 بعد إعلان الإفتاء.. اعرف يوم الاحتفال والإجازة الرسمية

يبحث ملايين المواطنين في مصر عن موعد المولد النبوي 2026، بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا، وتحديد موعد بداية الشهر الذي تحل فيه ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026 هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا، وذلك بعدما تعذرت رؤية الهلال مساء الأربعاء 12 أغسطس، الموافق 29 من شهر صفر، لتكون الخميس 13 أغسطس هو المتمم لشهر صفر.

موعد المولد النبوي 2026 في مصر

وبناءً على إعلان دار الإفتاء وموعد بداية شهر ربيع الأول، تحل ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا.

ويترقب المواطنون هذه المناسبة الدينية كل عام، حيث ترتبط بفعاليات دينية واحتفالات متنوعة، إلى جانب اعتبارها إجازة رسمية للعاملين في الدولة والقطاع العام، وفقًا للقرارات المنظمة للإجازات الرسمية.

الإفتاء تعلن أول أيام ربيع الأول 1448

كانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر ربيع الأول عقب غروب شمس يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، الموافق 29 من شهر صفر 1448 هجريًا.

وأوضحت الدار أنه بعد إجراء الرؤية البصرية الشرعية والتحقق من نتائجها، لم تثبت رؤية هلال شهر ربيع الأول، ولذلك تقرر اعتبار الخميس 13 أغسطس هو اليوم المتمم لشهر صفر.

وبذلك أصبح الجمعة 14 أغسطس 2026 هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا، وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

هل يوافق المولد النبوي 12 ربيع الأول؟

ويوافق موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وهو ما يوافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء اختلفوا تاريخيًا في تحديد اليوم الدقيق لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اتفقوا على أنه وُلد في مكة المكرمة، في شهر ربيع الأول من عام الفيل.

كما ثبت أن مولده صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، استنادًا إلى الحديث الشريف عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، عندما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت».

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للموظفين

ومن أكثر الأسئلة التي تشغل المواطنين حاليًا: متى تكون إجازة المولد النبوي 2026؟

وبحسب موعد الذكرى، فإن المولد النبوي يحل يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026. وتصدر الحكومة المصرية عادة قرارًا رسميًا بشأن موعد الإجازة للجهات الحكومية والعاملين بالدولة، وقد يتم ترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، وفقًا للسياسة التي جرى تطبيقها على عدد من المناسبات الرسمية خلال السنوات الأخيرة.

وعليه، فإن الخميس 27 أغسطس 2026 قد يكون الموعد المتوقع للإجازة في حال صدور قرار بترحيلها، إلا أن الموعد النهائي للإجازة الرسمية يظل مرتبطًا بالقرار الحكومي الذي يصدر في هذا الشأن.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وفيما يتعلق بحكم الاحتفال بالمولد النبوي، سبق أن أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في إطار تعظيم الجناب النبوي الشريف وإظهار المحبة له، باعتبار محبة النبي من أصول الإيمان.

وأوضح المركز أن صور الاحتفال يمكن أن تشمل الاجتماع على الذكر، والصلاة والسلام على النبي، والإنشاد في مدحه، وإطعام الطعام والصدقة، إلى جانب الصيام والقيام، باعتبارها مظاهر للتعبير عن الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكدت الفتوى أن ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمثل مناسبة عظيمة في وجدان المسلمين، لما ارتبط به من هداية ورحمة ونور للعالمين.

المولد النبوي 2026.. أبرز المواعيد

وبذلك يمكن تلخيص أهم المواعيد المرتبطة بالمناسبة على النحو التالي:

الخميس 13 أغسطس 2026: المتمم لشهر صفر 1448 هجريًا.

المتمم لشهر صفر 1448 هجريًا. الجمعة 14 أغسطس 2026: أول أيام شهر ربيع الأول 1448 هجريًا.

أول أيام شهر ربيع الأول 1448 هجريًا. الثلاثاء 25 أغسطس 2026: ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق 12 ربيع الأول 1448.

ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق 12 ربيع الأول 1448. الخميس 27 أغسطس 2026: الموعد المتوقع للإجازة الرسمية في حال ترحيلها، وفق القرار الحكومي.

وتظل ذكرى المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية التي يحرص المسلمون على إحيائها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة السيرة النبوية، والصدقات وأعمال البر، تعبيرًا عن المحبة والاقتداء بسيرته وأخلاقه.