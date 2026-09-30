مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة البلينا التعليمية

تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والوقوف على انتظام الدراسة داخل المدارس، أجرى ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة البلينا التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الطلاب والمعلمين، والوقوف على مستوى الأداء داخل الفصول والبيئة المدرسية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة محمد سليم وكيل إدارة البلينا التعليمية والقائم بأعمال مدير الإدارة، حيث بدأت الجولة بمدرسة برديس الثانوية بنات، التي تابع خلالها انتظام الدراسة داخل الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب والمعلمين وموقف تنفيذ المناهج والخطط الدراسية كما راجع كشوف الحضور والغياب، مؤكدًا ضرورة الانضباط الكامل والالتزام بمواعيد الدراسة وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي.

وحرص أنس على التواصل المباشر مع الطالبات، وإجراء حوار مفتوح معهن للتعرف على مستوى استيعابهن للمقررات الدراسية والاستماع إلى آرائهن واستفساراتهن حول العملية التعليمية وأكد أهمية إكساب الطلاب مهارات المستقبل وفي مقدمتها البرمجة والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من المجالات التي تواكب التطور التكنولوجي وتدعم قدراتهم على التعلم والإبداع والاستعداد لمتطلبات سوق العمل. كما ناقش مع الطالبات نظام البكالوريا المصرية واستمع إلى تساؤلاتهن حول طبيعة النظام ومساراته، وحرص على توضيح أهمية التعرف على ملامحه وفلسفته التعليمية.

وتضمنت الجولة زيارة مدرسة مؤسسة منشأة برديس الابتدائية المشتركة، ومدرسة برديس الإعدادية بنات القديمة، ومدرسة عزبة راجح للتعليم الأساسي، حيث انتقل وكيل الوزارة إلى متابعة مستوى الطلاب داخل الفصول مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة، ووجّه بمراجعة الخطط العلاجية بالمدارس والتأكد من تنفيذها بصورة فعلية ومنتظمة، مع متابعة نتائجها بشكل مستمر، وتحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي والعمل على رفع مستوياتهم التعليمية.

كما تابع وكيل الوزارة موقف استلام الكتب المدرسية، واطمأن على استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية، كما اطمأن على انتظام حضور الطلاب والمعلمين وسير الدراسة داخل الفصول، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدقيقة للتقييمات الأسبوعية والاستفادة من نتائجها في الوقوف على المستوى الحقيقي للطلاب، وتحديد جوانب الضعف والعمل على علاجها أولًا بأول.

وشدد أنس على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، موجّهًا بتوفير كافة الإمكانات اللازمة وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها والاستفادة منها داخل المجتمع المدرسي.

وخلال جولته، تابع وكيل الوزارة مستوى النظافة العامة داخل المدارس، ووجّه باستمرار أعمال النظافة والعناية بالفصول والأفنية والمرافق مع الاهتمام بالتشجير وتحسين المظهر العام للمدارس ومتابعة أعمال الدهانات والصيانة الدورية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات من شأنها التأثير على سلامة الطلاب أو جودة البيئة التعليمية، مؤكدًا أن المدرسة يجب أن توفر بيئة آمنة ونظيفة وجاذبة تساعد الطلاب على التعلم والتميز.

وأكد وكيل الوزارة أن المتابعة الميدانية لمختلف مدارس المحافظة مستمرة، بهدف دعم جهود الإدارات والمدارس، ورصد الواقع الفعلي للعملية التعليمية، والتعامل السريع مع أي تحديات، بما يسهم في تحقيق الانضباط المدرسي والارتقاء بمستوى الأداء وجودة التعليم داخل مدارس سوهاج.