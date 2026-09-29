بث مباشر مباراة مصر ضد جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

يبحث منتخب مصرعن تحقيق الفوز أمام منتخب جنوب السودان خارج الديار في المواجهة التي تجمعهما في الجولة الثانية من التصفيات والمقررة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك بعد تعادله في الجولة الأولي للتصفيات أمام نظيره المنتخب الأنجولي بدون أهداف.

موعد قمة مصر ضد جنوب السودان

مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، تنطلق عصر اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري في جوبا، في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب السودان

يمكنك مشاهدة أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررإقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، والمقررة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري في جوبا، في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ، عبر قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباريات التصفيات الأفريقية.

مصر ضد جنوب السودان

تشكيل مصر المتوقع ضد جنوب السودان

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر ضد منتخب جنوب السودان حيث يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد ، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، مهند لاشين

خط الهجوم: هيثم حسن ، عمر مرموش ، مصطفي زيكو.

موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

يلتقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تنطلق المواجهة مساء 4 أكتوبر المقبل على ملعب استاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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