مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، موضحة مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات والمستحقات المالية للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأكدت الوزارة تخصيص عدة أيام لصرف المرتبات، إلى جانب أيام أخرى لصرف المتأخرات، مع إتاحة مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بالدولة يبدأ اعتبارًا من يوم 22 أكتوبر.

وأوضح أن صرف المتأخرات والمستحقات المتأخرة الخاصة بشهر أكتوبر سيكون خلال أيام 7 و11 و12 أكتوبر 2026.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وبحسب وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر، بينما حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المتأخرة للعاملين.

وتأتي هذه المواعيد ضمن الجدول الذي أعلنته وزارة المالية لتنظيم عمليات صرف أجور العاملين بالدولة خلال الربع الأخير من عام 2026.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

أما بالنسبة إلى مرتبات شهر ديسمبر 2026، فتبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر.

وحددت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المتأخرة للعاملين في الجهات الحكومية.

صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

ودعت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

قيمة مرتبات العاملين بالدولة بعد الزيادة الجديدة

وتختلف قيمة المرتب الشهري للعاملين بالدولة وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت القيم المعلنة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 15 ألفًا و534 جنيهًا.

15 ألفًا و534 جنيهًا. الدرجة العليا: 13 ألفًا و294 جنيهًا.

13 ألفًا و294 جنيهًا. درجة مدير عام: 12 ألفًا و286 جنيهًا.

12 ألفًا و286 جنيهًا. الدرجة الأولى: 11 ألفًا و54 جنيهًا.

11 ألفًا و54 جنيهًا. الدرجة الثانية والثالثة: 10 آلاف و500 جنيه.

10 آلاف و500 جنيه. الدرجة الرابعة: 9 آلاف و934 جنيهًا.

9 آلاف و934 جنيهًا. الدرجة الخامسة: 9 آلاف و822 جنيهًا.

9 آلاف و822 جنيهًا. الدرجة السادسة: 8 آلاف و800 جنيه.

تفاصيل صرف مرتبات 3 أشهر

ويترقب العاملون بالدولة مواعيد صرف المرتبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026، خاصة مع اختلاف مواعيد صرف الراتب الأساسي عن المتأخرات والمستحقات المالية.

وتشدد وزارة المالية على الالتزام بالجدول المعلن، مع إتاحة المرتبات إلكترونيًا عبر ماكينات الصراف الآلي، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التكدس أمام منافذ الصرف.

وتشمل مواعيد الصرف المعلنة العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الإدارية التابعة للدولة، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية.