رامي ربيعة قائد منتخب مصر أمام جنوب السودان بعد غياب محمد صلاح

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على منح رامي ربيعة شارة قيادة الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويأتي اختيار رامي ربيعة لحمل شارة قيادة منتخب مصر في ظل غياب محمد صلاح عن المباراة، بعدما تقرر عدم مشاركة قائد الفراعنة ونجم ليفربول في اللقاء، الذي يقام على ملعب من النجيل الصناعي بمدينة جوبا.

رامي ربيعة يحمل شارة قيادة منتخب مصر

ويعد رامي ربيعة من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرات داخل قائمة منتخب مصر، كما يأتي ضمن ترتيب قادة الفراعنة بعد محمد صلاح، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى اختياره لارتداء شارة القيادة خلال مواجهة جنوب السودان.

ويمتلك رامي ربيعة خبرة دولية كبيرة، إلى جانب مشاركته المستمرة مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية، فضلًا عن خبراته مع النادي الأهلي، الأمر الذي يجعله أحد اللاعبين أصحاب الحضور داخل غرفة ملابس المنتخب.

ويأتي محمد هاني بعد رامي ربيعة في ترتيب قادة منتخب مصر، مع وجود عدد آخر من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية ضمن القائمة الحالية التي تستعد لخوض مواجهة جنوب السودان.

لماذا يغيب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان؟

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد قرر إراحة محمد صلاح من مواجهة جنوب السودان، بالتنسيق المسبق مع اللاعب، بسبب إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي «الترتان».

ويأتي القرار في إطار التعامل مع ظروف المباراة والحفاظ على جاهزية قائد المنتخب، خاصة أن أرضية الملعب الصناعي تختلف عن الملاعب ذات النجيل الطبيعي، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى عدم الدفع بصلاح في اللقاء المقبل.

وكان حسام حسن قد تحدث في وقت سابق عن غياب محمد صلاح، مؤكدًا أن عدم مشاركة اللاعب على ملاعب النجيل الصناعي ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن صلاح سبق أن غاب عن مباريات أخرى أقيمت على النوع نفسه من الملاعب.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أن غياب صلاح لا يرتبط بوجود أزمة داخل المنتخب، مشددًا على أن العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين تقوم على الاحترام والتقدير.

منتخب مصر يبحث عن الفوز الأول في التصفيات

يدخل منتخب مصر مواجهة جنوب السودان بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، ليحصل منتخب مصر على نقطة واحدة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى حصد النقاط الثلاث أمام جنوب السودان، من أجل تعزيز موقف المنتخب في المجموعة ومواصلة المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة مع الرغبة في تعويض فقدان نقطتين خلال الجولة الافتتاحية، وتحقيق بداية أفضل في بقية مشوار التصفيات.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويحل منتخب مصر ضيفًا على منتخب جنوب السودان، غدًا الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتقام المباراة في مدينة جوبا، على ملعب من النجيل الصناعي، في ظل ظروف مختلفة عن الملاعب التي اعتاد منتخب مصر خوض مبارياته عليها.

ويعمل الجهاز الفني للفراعنة على تجهيز اللاعبين للتعامل مع أرضية الملعب ودرجات الحرارة، مع التأكيد على احترام المنافس وعدم الاستهانة بقدراته.

حسام حسن يجهز الفراعنة للمواجهة

ويواصل حسام حسن استعداداته للمباراة من خلال تجهيز المجموعة المتاحة، خاصة في ظل غياب محمد صلاح، أحد أبرز عناصر المنتخب.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على أصحاب الخبرات الموجودة في القائمة، وفي مقدمتهم رامي ربيعة الذي سيتولى قيادة المنتخب داخل الملعب، إلى جانب محمد هاني وباقي العناصر التي تمتلك خبرة دولية.

ويركز المنتخب خلال مواجهة جنوب السودان على تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد النقاط الثلاث، قبل استكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح منتخب مصر في تجاوز ظروف المباراة، خاصة إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي، والخروج بالنتيجة التي تدعم مشواره في التصفيات، في الوقت الذي يتولى فيه رامي ربيعة مهمة قيادة الفراعنة بعد غياب محمد صلاح.