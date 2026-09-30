49 مخالفة ضد المخابز ببنى سويف وضبط 788 شكارة دقيق بلدي مدعم

نفذت مديرية التموين ببني سويف وإداراتها المختلفة حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية، في إطار تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة انتظام العمل بالمنظومة التموينية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل الوزارة والدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، وأسفرت الحملات عن تحرير 49 مخالفة تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة الرقابة التموينية حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية، بتوجيهات عماد ناجي، مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير 12 تقرير مخالفة، تضمنت 5 مخالفات لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى مخالفة واحدة للتصرف في دقيق بلدي مدعم بإجمالي 3 شكائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل مخالفة.

كما نفذت إدارة تموين البندر، بالتنسيق مع المكتب الفني بالمديرية، حملة تموينية موسعة، أسفرت عن ضبط وتحرير 16 مخالفة ضد عدد من المخابز، تضمنت 3 مخالفات للتصرف في حصص الدقيق المدعم بإجمالي 59 شكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشكارة 50 كجم، إلى جانب 4 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة واحدة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأخرى للتوقف عن الإنتاج وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، فضلاً عن 5 مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومخالفة لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتقرير لعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة المتابعة

وفي مركز ببا، نظمت إدارة التموين حملة رقابية مكثفة برئاسة أحمد سمير، مدير الإدارة، للمرور الميداني على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 3 محاضر للتصرف في حصص الدقيق المدعم بإجمالي 726 شكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشكارة 50 كجم، و9 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة، ومحضر للغلق والتوقف عن العمل خلال مواعيد التشغيل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.