موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026.. خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يستعد المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة للحصول على الدعم النقدي المستحق عن شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد بدء الصرف، حيث يحرص أصحاب البطاقات على معرفة موعد إتاحة المستحقات، وكذلك طرق الاستعلام عن حالة المعاش باستخدام الرقم القومي.

ويأتي صرف تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأسر والفئات الأولى بالرعاية، بهدف توفير دعم نقدي يساعد المستحقين على مواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026 خلال منتصف الشهر المقبل، وفق المواعيد المحددة للصرف، حيث يتم إتاحة المستحقات للمواطنين من خلال بطاقات الصرف الإلكترونية.

ويتمكن المستفيدون من الحصول على الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تتيح بطاقات الصرف إمكانية الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وإجراء عدد من المعاملات الحكومية وعمليات الشراء.

4.7 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة

ويصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، بينما تبلغ قيمة الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج نحو 54 مليار جنيه.

ويستهدف البرنامج تقديم الدعم النقدي للأسر والفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، في إطار جهود الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين الأكثر احتياجًا.

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في قيمة الدعم بنسبة 25% بصورة دائمة، وهو ما انعكس على قيمة المبالغ التي يحصل عليها المستفيدون من البرنامج.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين الراغبين في معرفة موقف بطاقة تكافل وكرامة الاستعلام إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتوفر خدمة الاستعلام للمستفيد معرفة موقف بطاقة الدعم الخاصة به، وما إذا كانت البطاقة سارية أو متجمدة أو موقوفة، دون الحاجة إلى التوجه بشكل مباشر إلى مقار الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

للاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة ضمن الخدمات الإلكترونية.

الموجودة ضمن الخدمات الإلكترونية. كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة تكافل وكرامة في المكان المخصص.

الضغط على أيقونة «استعلام» .

. تظهر للمواطن بعد ذلك نتيجة الاستعلام والبيانات الخاصة بحالة البطاقة.

وتوضح نتيجة الاستعلام موقف بطاقة المستفيد، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة، بما يساعد المواطن على معرفة وضع الدعم الخاص به.

رقم شكاوى واستفسارات تكافل وكرامة

وفي حالة وجود مشكلة تتعلق بصرف الدعم أو بطاقة تكافل وكرامة، يمكن للمستفيدين التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الشكاوى والاستفسارات.

وخصصت الوزارة الخط الساخن 19680 للتعامل مع استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، ويمكن من خلاله الاستفسار عن بعض المشكلات الخاصة بالبطاقة أو موقف الاستحقاق.

أماكن صرف تكافل وكرامة

ويتم صرف مستحقات تكافل وكرامة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقات الصرف الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين.

ومع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر أكتوبر، يمكن للمواطنين متابعة موقف البطاقة إلكترونيًا قبل التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي، للتأكد من حالة الاستحقاق وتجنب الذهاب دون إتاحة المبلغ المستحق.

ويستمر برنامج تكافل وكرامة في تقديم الدعم النقدي للمستفيدين وفق قواعد الاستحقاق المعمول بها، مع إتاحة خدمات الاستعلام والشكاوى إلكترونيًا وهاتفيًا لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بمستحقاتهم.