موعد مباراة الأهلي ضد يوروبا الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المارد الأحمر، المواجهة الودية التي تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق يوروبا الإسباني اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2026-2027.

عشاق الأهلي وجماهيره يترقبون أداء الفريق في ثوبه الجديد تحت قيادة عموته قبل انطلاق الموسم الجديد، ويسعي عموته خلال مواجهة يوروبا إلي تجربة أكبرعدد من اللاعبين للوقوف علي التشكيل الأساسي للفريق قبل مواجهة برشلونة الأربعاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي ضد يوروبا الإسباني

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق يوروبا الإسباني في السابعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2026-2027.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بادالونا الإسباني

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قناة ناقلة لمباراة فريق الأهلي نظيره فريق يوروبا الإسباني التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، وقد أعلن برشلونة الموعد الرسمي لانطلاق المباراة حيث تنطلق في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، ومن المنتظر أن تُعلن الشركة المنظمة ونادي برشلونة خلال الأيام المقبلة عن القنوات الناقلة للمباراة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

الأهلي ضد بادالونا

موعد انطلاق بطولة الدوري

يرصد الموجز، موعد انطلاق بطولة الدوري حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري لموسم 2026-2027 يوم 21 أغسطس الجاري علي أن تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري

من المقرر أن يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنظيره الزمالك، في الجولة السادسة من جولات بطولة الدورى، و المقرر لها يوم 11 أكتوبر القادم باستاد القاهرة الدولي.

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