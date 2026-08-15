جـ.ـريمة سوهاج.. شاب ينهي حياة زوجته وشابين بسـ.ـلاح أبيض في مساكن الشوش

شهدت منطقة مساكن الشوش بدائرة مركز سوهاج، مساء السبت، واقعة مأساوية أثارت حالة من الصدمة والهلع بين الأهالي، بعدما أقدم شاب على الاعتداء بسلاح أبيض على زوجته وشابين في المنطقة، ما أسفر، وفقًا للمعلومات الأولية، عن وفاة الضحايا الثلاثة.

تفاصيل جريمة سوهاج

بدأت تفاصيل الواقعة عندما فوجئ أهالي منطقة مساكن الشوش بوجود شاب في أحد شوارع المنطقة، ممسكًا بسكين، بينما كان شابان مصابان بجواره، وسط حالة من الارتباك والخوف بين المواطنين.

وبحسب المعلومات الأولية، أبلغ أحد المارة شرطة النجدة بالواقعة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على المتهم وضبطه، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

مقتل زوجة المتهم داخل مسكن الزوجية

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة لم تقتصر على الشابين اللذين تعرضا للاعتداء في الشارع، حيث تبين وجود ضحية ثالثة داخل إحدى الوحدات السكنية بالمنطقة.

وأفادت المعلومات الأولية بأن المتهم كان يعمل في دولة ليبيا، قبل أن تصله معلومات بشأن زوجته، التي كانت تقيم بمفردها داخل مسكن الزوجية في منطقة مساكن الشوش.

وعقب عودته إلى سوهاج، توجه المتهم إلى مسكن الزوجية، حيث وقعت مشادة بينه وبين زوجته، البالغة من العمر نحو 25 عامًا، قبل أن يعتدي عليها باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها داخل الشقة، وفقًا لما تشير إليه التحريات والمعلومات الأولية.

المتهم يدعي ارتكاب الجريمة بدافع الشرف

وخلال التعامل الأولي مع الواقعة، ذكر المتهم، بحسب المعلومات المتداولة في التحقيقات الأولية، أن اعتداءه على زوجته جاء بدافع ما وصفه بـ«الشرف».

وتعمل جهات التحقيق المختصة حاليًا على فحص أقوال المتهم والتحقق من مدى صحتها، إلى جانب استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة، دون اعتبار ما ورد من أقوال المتهم وحده دليلًا نهائيًا على أسباب الجريمة.

الاعتداء على شابين داخل إحدى الورش

وبحسب المعلومات الأولية، لم تنته الواقعة داخل مسكن الزوجية، إذ خرج المتهم إلى الشارع بعد الاعتداء على زوجته، وتوجه إلى شابين كانا يعملان داخل إحدى الورش الموجودة بالمنطقة.

وأشارت المعلومات إلى أن الشابين يبلغان من العمر 22 و23 عامًا، وأن المتهم اعتدى عليهما باستخدام السكين، ما أسفر عن وفاتهما، وفقًا للبيانات الأولية الخاصة بالواقعة.

وبذلك تحولت منطقة مساكن الشوش خلال فترة زمنية قصيرة إلى مسرح لجريمة دامية، بعدما أسفرت الواقعة، بحسب المعلومات الأولية، عن وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم زوجة المتهم وشابان كانا يعملان في إحدى ورش المنطقة.

الأجهزة الأمنية تفرض كردونًا حول موقع الحادث

وعقب ضبط المتهم، فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج طوقًا أمنيًا حول موقع الجريمة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من أماكن الحادث، وذلك للحفاظ على مسرح الواقعة وتمكين جهات التحقيق من إجراء المعاينات اللازمة ورفع الأدلة ذات الصلة.

كما جرى التحفظ على السلاح المستخدم، بينما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال إجراءاتها بشأن الواقعة، بالتزامن مع مباشرة جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف جميع ملابسات الحادث.

استمرار التحقيقات في جريمة سوهاج

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف تفاصيل الواقعة كاملة، في الوقت الذي تعمل فيه جهات التحقيق المختصة على فحص الأدلة والتحريات وسماع أقوال المتهم والشهود، للوقوف على الأسباب والملابسات التي سبقت ارتكاب الجريمة.

وتظل التفاصيل الواردة بشأن الدافع وراء الواقعة وأسباب الاعتداء محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الواقعة لتثير حالة واسعة من الحزن والذهول بين أهالي مساكن الشوش، بعد سقوط ثلاثة ضحايا في حادث واحد، فيما تستمر الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات الجنائية في الواقعة.