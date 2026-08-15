وكيل وزارة الصحة يجري جولة ميدانية مفاجئة بوحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين ومستشفى طهطا النموذجي

تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان و محافظ سوهاج

"رفعت" يشيد بانضباط الفريق الطبي بوحدة الشيخ زين الدين ويطمئن على جودة الخدمات وكفاءة سلاسل التبريد وتوافر الطعوم



وكيل صحة سوهاج يوجه بتحسين مستوى النظافة بمستشفى طهطا وحسن معاملة المرضى وذويهم ومراجعة كفاءة الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية



أجرى الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم السبت، جولة ميدانية مفاجئة بمركز طهطا، رافقه خلالها الدكتور أحمد جمال وكيل المديرية، والدكتور عثمان أحمد عثمان مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ديفيد كمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد حراز مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام وتواجد الفريق الطبي والتزامه بأماكن العمل.

وخلال الزيارة، أشاد الدكتور أحمد رفعت بانضباط الفريق الطبي بالوحدة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكفاءة سلاسل التبريد، وتوافر الطعوم، إلى جانب مراجعة دقة البيانات المسجلة للمترددين على الوحدة.

واستكمل وكيل الوزارة ومرافقوه جولتهم بتفقد مستشفى طهطا النموذجي، بحضور الدكتور أحمد زيد مدير المستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على انتظام العمل وتوافر الأدوية والأمصال، وحصول المواطنين على الخدمة الصحية اللائقة.

كما تفقد مطبخ المستشفى، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، ثم تابع جولته بتفقد أقسام العناية، واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ومدى الالتزام ببروتوكولات العلاج المقررة.

ووجه الدكتور أحمد رفعت برفع كفاءة مستوى النظافة العامة بالمستشفى، والتأكيد على حسن معاملة المرضى والمترددين وذويهم، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين.

كما شدد على ضرورة مراجعة كفاءة الأجهزة الطبية بمختلف الأقسام، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، بما يضمن جاهزيتها وتقديم أفضل أداء ممكن.

وشملت الجولة كذلك تفقد أقسام الأشعة والمعمل وغرفة الكاميرات، ومتابعة انتظام العمل بها، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والحرص على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج.