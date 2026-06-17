روساتوم تستكمل تركيب أنظمة «الجيروترون» بمشروع المفاعل النووي الدولي ITER بفرنسا

روساتوم تستكمل تركيب أنظمة «الجيروترون» الروسية.. أعلنت روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، عن استكمال تركيب ثلاثة مجمعات من أنظمة "الجيروترون" (أجهزة توليد الموجات عالية التردد لتسخين البلازما) في موقع إنشاء المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER) في فرنسا.

روساتوم تستكمل تركيب أنظمة «الجيروترون» الروسية

ويأتي ذلك ضمن مساهمة روسيا الحيوية في هذا المشروع العالمي الرائد، وذلك في خطوة جديدة تعكس التقدم المحرز في واحد من أكبر المشروعات العلمية الدولية الهادفة إلى تطوير طاقة الاندماج النووي السلمي.

ونفذ أعمال التركيب متخصصون من معهد الفيزياء التطبيقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وشركة «جيكوم» العلمية والإنتاجية بمدينة نيجني نوفغورود، إلى جانب مركز مشروع ITER التابع الى "روساتوم"، حيث نجح الفريق في تركيب الأنظمة الروسية الحيوية اللازمة لتشغيل المفاعل وضمان كفاءة عمله، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات المساعدة، وذلك في إطار التزامات روسيا الاتحادية تجاه المشروع.

وكانت مجمعات الجيروترون قد سُلّمت إلى منظمة ITER في منطقة "سان بول ليه دورانس" بفرنسا، حيث تولت شركة «جيكوم» تصنيعها، فيما أشرف مركز مشروع ITER على عمليات الشحن والتسليم، قبل أن يستكمل الفريق الروسي أعمال التجميع والتركيب خلال ستة أسابيع فقط، مع إنجاز كافة الأعمال بالكامل وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما أكد خبراء من منظمة ITER الدولية ومن مجتمع أبحاث الاندماج النووي الروسي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذه المرحلة في مسار تنفيذ المشروع.

وفي هذا السياق، صرح أناتولي كراسيلنيكوف، مدير مركز مشروع ITER في روسيا: "من المهم إدراك أن درجة حرارة البلازما داخل مفاعل ITER ستصل إلى نحو 300 مليون درجة مئوية، أي ما يعادل 20 ضعف درجة حرارة لب الشمس، ويتطلب الوصول إلى هذه المستويات الاستثنائية أنظمة تسخين فائقة التعقيد لم يسبق استخدامها بهذا الحجم من قبل، وستسهم أنظمتنا المحلية، بما تتمتع به من مواصفات تقنية قياسية، في تحقيق هذا الإنجاز العلمي العالمي".

وكشف مركز مشروع ITER عن خططه لشحن أبراج التحكم الخاصة بالجيروترون إلى منظمة ITER خلال خريف عام 2026، في أكبر عملية توريد لهذا النظام التقني خلال العام، وذلك بعد توقيع أكبر عقد في تاريخ المشروع خلال عام 2025 بين منظمة ITER الدولية ومركز مشروع ITER لتوريد 20 برج جيروترون إضافياً، سيتم تصنيعها أيضاً بواسطة شركة جيكوم.

وتواصل روسيا الوفاء الكامل بكافة التزاماتها ضمن المشروع، حيث تشمل مساهمتها تطوير وتصنيع وتسليم 25 نظاماً رئيسياً للمفاعل المستقبلي. كما تقوم المؤسسات التابعة لـروساتوم بتصنيع عدد من المكونات الاستراتيجية، تشمل جميع وحدات المحول المركزي (Central Divertor Assemblies)، و40% من ألواح الجدار الأول (First Wall Panels)، ومعدات التحويل الكهربائي، وأنظمة التشخيص، ووصلات وحدات البطانة (Blanket Module Connectors)، وغيرها من المكونات الحيوية، مع استمرار عمليات التسليم وفق الجدول الزمني المعتمد لإنشاء المفاعل.

كما تواصل "روساتوم" تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي والمشاركة في المشروعات البحثية الكبرى، بما يسهم في تطوير التقنيات النووية السلمية ودعم الابتكار العلمي على المستوى العالمي.

وتُعد أنظمة الجيروترون من أكثر التقنيات تقدماً في مجال الاندماج النووي، إذ تُستخدم لتوفير التسخين الإضافي للبلازما وتوليد التيار الكهربائي اللازم لعمليات التشغيل، وهما عنصران أساسيان لضمان نجاح المفاعل المستقبلي.

وتتمتع روسيا بمكانة رائدة عالمياً في تطوير هذه التكنولوجيا، حيث يتولى معهد الفيزياء التطبيقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم تطويرها والإشراف على تصميمها، فيما تتولى شركة «جيكوم» تصنيعها.

ويُعد مشروع ITER أول مشروع دولي لإنشاء مفاعل اندماج نووي تجريبي من الجيل الجديد، ويجري تطويره في فرنسا بمشاركة دولية واسعة بهدف إثبات الجدوى العلمية والتكنولوجية لاستخدام طاقة الاندماج على نطاق صناعي، إلى جانب تطوير التقنيات اللازمة لتوظيفها مستقبلاً.

ويؤدي مركز مشروع ITER، التابع لروساتوم، دور الوكالة الوطنية الروسية للمشروع، ويتولى مسؤولية تنفيذ مساهمة روسيا العينية فيه