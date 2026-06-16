أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، اكتمال أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل في الوحدة الثالثة بمحطة لينينجراد للطاقة النووية المزودة بمفاعل من طراز VVER-1200، وقد جرى تثبيت اللوح السفلي للمصيدة، الذي يبلغ وزنه 120 طناً، داخل بئر المفاعل الخرساني باستخدام هيكل جملون داعم معلق.

روساتوم: اكتمال تركيب مصيدة قلب المفاعل في الوحدة الثالثة بمحطة لينينجراد النووية

ويُعد هذا النظام أول منظومة أمان يتم تركيبها في الوحدة الثالثة، فيما نجح المتخصصون من شركة "تيتان-2 القابضة" في إنجاز هذه العملية الهندسية المعقدة خلال وردية عمل واحدة.

وفي هذا السياق، قال أليكسي موشالوف، نائب كبير المهندسين المسؤول عن إنشاء وحدات الطاقة الجديدة في محطة لينينغراد للطاقة النووية-2: "إن احتمال الحاجة الفعلية لاستخدام هذا النظام السلبي للأمان يُعد ضئيلاً للغاية. فالحلول الهندسية المتقدمة المعتمدة في تصميم وحدات الطاقة الروسية المزودة بمفاعلات VVER-1200، إلى جانب الجودة العالية لأعمال الإنشاء والتركيب والتشغيل، فضلاً عن الكفاءة المهنية والمسؤولية الكبيرة التي يتمتع بها العاملون في المحطة، تجعل من المرجح أن تظل مصيدة قلب المفاعل في وضع الاستعداد طوال العمر التشغيلي التصميمي للوحدة."

من جانبه، أوضح كونستانتين خودياكوف، مدير برنامج منشآت محطة لينينجراد للطاقة النووية في شركة "كونسيرن تيتان-2"، قائلاً: "تم حتى الآن إنجاز نحو 55% من أعمال بئر المفاعل، كما تم تركيب معدات يبلغ إجمالي وزنها حوالي 900 طن، ومع ذلك، لا تزال المراحل الأكثر أهمية في تنفيذ هذا الهيكل الرئيسي أمامنا. وتشمل الأعمال المقبلة تركيب أنظمة العزل الحراري، والهياكل الداعمة، ومنصة التحميل، ومجموعة من المعدات الأخرى، بالإضافة إلى تجميع قنوات القياس وصب الخرسانة حتى الوصول إلى المنسوب التصميمي. وستتيح هذه الأعمال تركيب وعاء المفاعل في أقرب وقت خلال العام المقبل.

ويشارك حالياً في أعمال الإنشاء أكثر من 1,400 متخصص، إلى جانب نحو 190 معدة تعمل في 53 موقعاً ضمن الوحدات الجاري بناؤها، وتسير جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد، فيما يتقدم بعضها على الخطة المقررة."

وتُعد مصيدة قلب المفاعل تطويرًا فريدًا من نوعه لعلماء الطاقة النووية الروس وأحد أهم أنظمة الأمان في محطات الطاقة النووية، ويتكون من عدة وحدات ومعدات كبيرة مملوءة بمادة خاصة، تؤدي كل منها وظيفة محددة، وفي حال وقوع حادث افتراضي شديد الندرة، تضمن هذه المنظومة مجتمعة أعلى مستويات السلامة للعاملين في المحطة والسكان المحيطين بها والبيئة.

كما تُعد مصيدة قلب المفاعل من أكثر الوسائل التقنية الحديثة والفعالة المصممة خصيصًا للتعامل مع الحوادث التي تتجاوز أسس التصميم عند مرحلة ما بعد خروج المواد المنصهرة من وعاء المفاعل، ويعمل الجهاز على استقبال المواد المنصهرة الناتجة عن قلب المفاعل والمكونات الداخلية ووعاء المفاعل نفسه، ثم احتوائها وتبريدها حتى تتبلور بالكامل.

وجميع وحدات المفاعلات الروسية من طراز VVER-1200 )الجيل الثالث المطور (III+ بما في ذلك تلك التي يتم بناؤها خارج روسيا – مزودة بمصيدة قلب المفاعل، ويضمن ذلك أعلى مستويات السلامة والحفاظ على البيئة. وقد تم تركيب أول جهاز من هذا النوع في العالم بمحطة تيانوان للطاقة النووية في الصين، والتي تم بناؤها وفق التصميم الروسي. وفي روسيا، تم تركيب هذه الأجهزة بالفعل في وحدات محطة لينينجراد النووية-2 ومحطة نوفوفورونيج النووية-2.

كما يُعد قطاع الطاقة الكهربائية التابع لشركة روساتوم أكبر منتج للكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية في روسيا. وتدير شركة Rosenergoatom Concern JSC إحدى عشرة محطة للطاقة النووية، بما في ذلك المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم، وتضم هذه المحطات 33 وحدة طاقة بقدرة إجمالية تقارب 29.8 جيجاواط، وتنتج نحو 19% من إجمالي الكهرباء في روسيا.

وتوفر شركات القطاع مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل تشغيل وصيانة وإصلاح وحدات الطاقة النووية وتدريب الكوادر، كما تنتج النظائر المشعة المستخدمة في الطب والزراعة وصناعة الإلكترونيات الدقيقة، وتعمل على تطوير مجالات جديدة مثل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ومحطات الغاز الحيوي وإنتاج الروبوتات الصناعية.



وتُعد محطة لينينجراد للطاقة النووية فرع شركة Rosenergoatom Concern JSC في مدينة سوسنوفي بور بمقاطعة لينينجراد( واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا بقدرة مركبة تبلغ 4,400 ميجاوات، وتقع على شواطئ خليج فنلندا، وتضم وحدتين من مفاعلات RBMK-1000 ووحدتين من مفاعلات VVER-1200.

وقد تم إيقاف وحدتي الطاقة رقم 1 و2 المزودتين بمفاعلات RBMK-1000 تمهيدًا لإخراجهما من الخدمة بعد 45 عامًا من التشغيل، وتم استبدالهما بوحدتي VVER-1200 دخلتا الخدمة في عامي 2018 و2021. ويبلغ العمر التصميمي لهاتين الوحدتين 60 عامًا مع إمكانية تمديده لمدة إضافية تصل إلى 20 عامًا.

وبدأ إنشاء وحدتي الطاقة رقم 3 و4 المزودتين بمفاعلات VVER-1200 في عام 2022، حيث ستحلان محل الوحدتين رقم 3 و4 المزودتين بمفاعلات RBMK-1000 . +ومن المتوقع أن تنتج كل وحدة أكثر من 8.5 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء سنويًا عند بدء التشغيل، ولن يسهم ذلك فقط في ضمان إمدادات الكهرباء والتدفئة لسكان المنطقة الشمالية الغربية، بل سيدعم أيضًا استكمال المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة بنجاح.

كما تُعد شركة تيتان-2 القابضة واحدة من أكبر شركات الإنشاءات وأكثرها نموًا في روسيا، حيث تنفذ مشاريع في مجالات الطاقة النووية والحرارية وصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وبصفتها شريكًا استراتيجيًا لشركة روساتوم الحكومية، تتولى الشركة بناء محطات الطاقة النووية داخل روسيا وخارجها. كما تعمل كمقاول عام للوحدتين الثالثة والرابعة في محطة لينينجراد النووية-2.

وتُعد السلامة الأولوية القصوى للصناعة النووية الروسية، ويشمل مفهوم السلامة الحفاظ على حياة وصحة العاملين في محطات الطاقة النووية والسكان المقيمين بالقرب منها، وضمان التشغيل الموثوق لوحدات الطاقة بما يساهم في حماية البيئة، بالإضافة إلى الإدارة السليمة للوقود النووي المستهلك