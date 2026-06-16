«اسأل وزارة العمل».. تفاصيل أول قناة رقمية موحدة للرد على استفسارات المواطنين عبر واتساب

أعلن وزير العمل حسن رداد إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان «اسأل وزارة العمل» كآلية رقمية رسمية لاستقبال أسئلة واستفسارات المواطنين والرد عليها عبر تطبيق واتساب، في خطوة تستهدف تطوير قنوات التواصل مع الجمهور، وتحسين جودة الخدمات، وتسهيل الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

ويرصد الموجز في هذه السطور تفاصيل مبادرة “اسأل وزارة العمل” على النحو الآتي:

مبادرة «اسأل وزارة العمل»

أوضح وزير العمل أن الوزارة خصصت الرقم «01035358685» لاستقبال استفسارات المواطنين، حيث يمكن إرسال الاستفسار في رسالة واحدة عبر تطبيق واتساب متضمنة الاسم والرقم القومي والمحافظة وتفاصيل الاستفسار، بما يتيح تسجيل الطلب وفحصه وتوجيهه إلى الجهة المختصة للرد عليه.

مبادرة وزارة العمل

وأكد أن المبادرة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز سرعة الاستجابة للاستفسارات الواردة، وتوحيد آليات التعامل معها، بما يضمن فحصها بصورة منظمة وإحالتها إلى الإدارات أو المديريات المختصة ثم موافاة المواطن بالرد المناسب وفقًا لطبيعة كل موضوع.

منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قال الوزير إن المبادرة تعتمد على منظومة متابعة داخلية مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، لتسجيل الأسئلة والاستفسارات وتصنيفها وتحديد مسار التعامل معها، سواء من خلال الرد على الأسئلة الشائعة أو إحالة الموضوعات التي تتطلب مراجعة إلى الجهات المختصة داخل الوزارة أو المديريات، وذلك عبر فريق فني متخصص يتابع مراحل التعامل مع الطلبات.

وأشار إلى أن مبادرة «اسأل وزارة العمل» تستهدف تسهيل التواصل مع المواطنين، ورفع جودة الخدمات، وتقليل تعدد مصادر المعلومات، من خلال قناة رسمية موحدة تتيح الحصول على الردود المناسبة من الجهات المعنية، ضمن جهود الوزارة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة خدمة المواطنين.

بحث التعاون مع هواوي في التحول الرقمي

في سياق متصل، استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، دو يونج نائب رئيس شركة هواوي مصر والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية ودعم جهود إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الرقمي.

وتناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بالنسخة السابعة من ملتقى التوظيف السنوي «Hire 7» المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه وفد الشركة الدعوة إلى الوزير للمشاركة في الملتقى ورعايته.

توسيع برامج التدريب والتأهيل التكنولوجي

اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون من خلال تفعيل دور أكاديمية هواوي في مجالات التدريب المهني، بما يسهم في تأهيل الشباب على أحدث التخصصات التكنولوجية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

كما شملت المباحثات تعزيز العمل المشترك في مجالات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي، إلى جانب دراسة التعاون في تدريب وتأهيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

اجتماع الوزير

اتفق الطرفان كذلك على تنظيم ورش عمل دورية للتعريف بالتشريعات العمالية الحديثة وعلى رأسها قانون العمل الجديد، إلى جانب التعاون في دعم وتمكين ذوي الهمم وتيسير دمجهم في قطاع التكنولوجيا وتطوير مهاراتهم الرقمية.

هواوي تستعرض استثماراتها وبرامجها في مصر

خلال اللقاء، استعرض دو يونج مسيرة شركة هواوي في السوق المصري منذ عام 2000 ودورها في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن أنشطة الشركة تشمل قطاعات شبكات الاتصالات والمؤسسات والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية وأجهزة المستهلك.

وأضاف أن الشركة توفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المصري، مع استمرار جهودها في دعم التنوع وتمكين المرأة داخل بيئة العمل.

كما استعرض اللقاء مبادرات هواوي لتنمية الكوادر البشرية، ومن بينها منظومة بنك قدرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT Talent Bank)، التي تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس، بهدف تأهيل الشباب وربط الطلاب والخريجين والمهنيين بفرص العمل من خلال منصة «Hire».