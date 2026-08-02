مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. توقعات القبول بكليات الطب والهندسة والصيدلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم، وسط اهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على مؤشرات القبول بالكليات المختلفة، خاصة كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، وذلك بعد الكشف عن الحدود الدنيا للتقديم.

وتعد مؤشرات تنسيق العام الماضي مرجعًا استرشاديًا يساعد الطلاب في تكوين تصور أولي عن فرص الالتحاق بالكليات، إلا أن الحدود النهائية للقبول تتحدد وفقًا لعدة عوامل، أبرزها نسب النجاح، وأعداد المتقدمين، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، إلى جانب توزيع الرغبات بين الطلاب.

مؤشرات تنسيق الكليات 2026 وفق تنسيق العام الماضي

تشير نتائج تنسيق الثانوية العامة 2025 إلى أن كليات القطاع الطبي جاءت في مقدمة الكليات الأعلى من حيث الحد الأدنى للقبول، حيث سجلت كلية الطب البشري بجامعة أسوان 298 درجة بنسبة 93.13%، بينما بلغ الحد الأدنى لكلية طب الأسنان بجامعة بني سويف 296.5 درجة بنسبة 92.66%.

كما وصل الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي بجامعة السويس إلى 294.5 درجة بنسبة 92.03%، فيما سجلت كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد 294 درجة بنسبة 91.88%، بينما بلغت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح 277.5 درجة بنسبة 86.72%.

وفي قطاع الهندسة، بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد 287.5 درجة بنسبة 89.84%، بينما سجلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالأقصر 269.5 درجة بنسبة 84.22%، في حين بلغ الحد الأدنى لكلية التمريض بجامعة بني سويف 273 درجة بنسبة 85.31%.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2026

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالنظام الحديث، حيث جاء الحد الأدنى لشعبة علمي علوم عند 292 درجة بنسبة 91.25%، بينما بلغ الحد الأدنى لشعبة علمي رياضيات 275.5 درجة بنسبة 86.09%، وسجلت الشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة 71.56%.

أما بالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 369 درجة بنسبة 90%، وسجلت شعبة علمي رياضيات 347 درجة بنسبة 84.63%، في حين جاءت الشعبة الأدبية عند 270 درجة بنسبة 65.85%.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى

أكدت وزارة التعليم العالي أن تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 يبدأ يوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على مدار خمسة أيام متتالية، مع إتاحة التسجيل على مدار الساعة إلكترونيًا، بالإضافة إلى توفير معامل الحاسب الآلي داخل الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب يوميًا.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل أو تعديل الرغبات سيكون في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير للمرحلة الأولى، مؤكدة أن آخر تعديل يجريه الطالب هو المعتمد رسميًا عند غلق باب التسجيل.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

حددت وزارة التعليم العالي عددًا من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها لإتمام عملية تسجيل الرغبات بنجاح، وتشمل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري، وتسجيل الرغبات بحد أقصى 75 رغبة، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ومراجعة جميع البيانات قبل حفظها، ثم الاحتفاظ بإيصال التسجيل سواء مطبوعًا أو إلكترونيًا.

كما أكدت الوزارة أن بإمكان الطالب ترتيب الرغبات وفقًا لقطاعات التخصص أو الجامعات، مع ضرورة مراعاة النطاق الجغرافي، لافتة إلى أن كل برنامج أو قسم داخل الكلية يُعد رغبة مستقلة يجب إدراجها بشكل منفصل.

تعليمات مهمة قبل تسجيل الرغبات

وشددت وزارة التعليم العالي على أهمية كتابة جميع الرغبات المتاحة وعدم الاكتفاء بعدد محدود منها، مع مراجعة ترتيب الرغبات بدقة قبل الحفظ النهائي، والاطلاع على الأقسام والبرامج المختلفة داخل الكليات، واختيار التخصصات التي تتوافق مع ميول الطالب وقدراته، مع الاستفادة من آراء الأسرة والمتخصصين قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكدت الوزارة أن منظومة التنسيق الإلكتروني توفر العديد من المزايا، من بينها سهولة تسجيل الرغبات من أي مكان، وإمكانية تعديلها طوال فترة المرحلة، وتقليل أخطاء إدخال البيانات، وسهولة طباعة استمارة الرغبات، فضلًا عن إعلان نتيجة التنسيق إلكترونيًا فور اعتمادها، بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.