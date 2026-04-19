أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم بعد غلق مضيق هرمز.. استقرار محلي

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026 حالة من الاستقرار، رغم التوترات العالمية الأخيرة وإعادة غلق مضيق هرمز، والذي يُعد من أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم. ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من المواطنين، نظرًا لتأثير أسعار الوقود المباشر على تكاليف المعيشة والنقل وأسعار السلع والخدمات.

تأثير غلق مضيق هرمز على أسعار النفط عالميًا

تُعد تحركات أسعار النفط العالمية من أبرز العوامل التي تحدد أسعار الوقود محليًا، حيث سجل خام برنت مستويات تتراوح بين 94 و96 دولارًا للبرميل، في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعًا ملحوظًا قبل تصاعد التوترات الأخيرة، حيث انخفض خام برنت إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، بنسبة تراجع قاربت 10%. كما هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 11.1% لتسجل 84.26 دولارًا للبرميل، قبل أن تعود للتحرك في نطاق محدود مع استمرار حالة عدم اليقين.

ويؤكد خبراء الطاقة أن استمرار التوترات في منطقة الخليج، خاصة في محيط مضيق هرمز، قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

على الصعيد المحلي، أعلنت وزارة البترول استمرار العمل بالأسعار الرسمية التي تم إقرارها خلال شهر مارس الماضي، دون أي تغييرات جديدة حتى الآن، رغم الأوضاع العالمية.

وجاءت أسعار الوقود في مصر اليوم كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا

سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا

ويأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة تسعير مرنة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج العالمية وحماية المستهلك من التقلبات المفاجئة.

أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات

لم تتوقف متابعة المواطنين عند أسعار البنزين والسولار فقط، بل تمتد أيضًا إلى أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز تموين السيارات، والتي جاءت كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب

وتُعد هذه الأسعار جزءًا من منظومة الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر

في سياق متصل، نفت وزارة البترول بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.

وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، لما تسببه من بلبلة في الأسواق وإثارة القلق بين المواطنين.

كما أوضحت الجهات المختصة استمرار الرقابة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، وعدم استغلال المواطنين بأي زيادات غير مبررة.

لماذا يترقب المصريون أسعار الوقود؟

ترجع أهمية متابعة أسعار البنزين والسولار إلى تأثيرها المباشر على مختلف القطاعات، بدءًا من النقل والمواصلات، مرورًا بأسعار السلع الغذائية، وصولًا إلى تكلفة الخدمات اليومية.

ومع استمرار التوترات العالمية، خاصة في مناطق إنتاج ونقل النفط، يظل السوق المصري في حالة ترقب لأي تغييرات محتملة، مع الاعتماد على آليات التسعير التلقائي التي تربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية.

رغم إعادة غلق مضيق هرمز والتقلبات العالمية في سوق النفط، لا تزال أسعار البنزين والسولار في مصر مستقرة حتى الآن، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود زيادات جديدة.