الدعم النقدي والخبز المدعم تحت الدراسة..الحكومةتؤكد عدم صدور قرارات تنفيذية حتى الآن

عاد ملف الدعم إلى صدارة اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية، مع انتشار تساؤلات حول موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي وإمكانية إدخال تعديلات على الخبز المدعم.

وفي المقابل، شددت التصريحات الرسمية على أن المناقشات ما زالت مستمرة، وأن أي إجراءات جديدة لن تُطبق قبل الإعلان عنها رسميًا.

- تطوير منظومة الدعم مستمر



يشهد ملف تطوير منظومة الدعم اهتمامًا واسعًا في ظل سعي الحكومة إلى تحديث آليات تقديم الدعم بما يحقق أعلى درجات الكفاءة ويضمن وصوله إلى مستحقيه.



وأكدت الجهات المعنية أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل أحد المقترحات المطروحة للدراسة، لكنه لم يتحول حتى الآن إلى قرار تنفيذي، إذ ما تزال المناقشات الفنية والمجتمعية مستمرة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

وتشمل أعمال المراجعة تحديث قواعد البيانات، والتحقق من بيانات المستفيدين، ودراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأي تغيير قبل تطبيقه على أرض الواقع.

دراسة شاملة قبل التنفيذ



- لا تغيير في الخبز دون قرار رسمي



وفيما يخص منظومة الخبز، أوضحت التصريحات الرسمية أن جميع السيناريوهات المتعلقة بوزن الرغيف أو عدد الأرغفة أو آلية الدعم لا تزال ضمن مرحلة التقييم، ولم يصدر بشأنها أي إعلان رسمي.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الدعم الموجه للفئات المستحقة، وضمان استدامة المنظومة المالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

ويرى خبراء أن نجاح أي تطوير لمنظومة الدعم يعتمد على الشفافية في الإعلان عن التفاصيل، وتوفير فترة كافية لتهيئة المواطنين قبل بدء التنفيذ، مع استمرار الرقابة على الأسواق لضمان استقرار السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنظام الجديد خلال مؤتمر رسمي فور الانتهاء من الدراسات واعتماد الآليات التنفيذية، بما يشمل موعد التطبيق والفئات المستفيدة وقيمة الدعم.

وحتى صدور هذا الإعلان، تبقى منظومة الدعم الحالية سارية دون أي تغييرات رسمية، فيما تؤكد الحكومة أن المصدر الوحيد للمعلومات هو البيانات الصادرة عن الجهات المختصة.