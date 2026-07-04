خطوات التظلم على حذف بطاقة التموين 2026.. المستندات المطلوبة والشروط

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث قواعد بيانات منظومة الدعم بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز المدعم إلى المستحقين، وهو ما أسفر عن استبعاد عدد من البطاقات التموينية التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق وفي المقابل، أتاحت الوزارة إمكانية تقديم تظلمات للمواطنين الذين تم حذف بطاقاتهم أو استبعاد أحد أفراد أسرهم بالخطأ، مع تحديد إجراءات واضحة ومستندات رسمية لإعادة فحص الطلبات.

كيف تستعلم عن سبب حذف بطاقة التموين؟

قبل تقديم التظلم، يجب أولًا معرفة السبب الحقيقي وراء استبعاد البطاقة التموينية أو حذف أحد أفراد الأسرة منها، وذلك من خلال إحدى الوسائل التي حددتها وزارة التموين، وتشمل موقع "دعم مصر"، أو بوابة مصر الرقمية، أو عبر الرسالة المطبوعة على إيصال صرف الخبز أو السلع التموينية من ماكينة الصرف.

وتساعد معرفة سبب الحذف في تجهيز المستندات المناسبة التي تثبت أحقية المواطن في استمرار الحصول على الدعم.

خطوات تقديم تظلم على حذف بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب التظلم وإعادة فحص البطاقة التموينية، وجاءت على النحو التالي:

الاستعلام أولًا عن سبب حذف البطاقة أو استبعاد أحد أفراد الأسرة.

تجهيز جميع المستندات التي تثبت عدم صحة سبب الاستبعاد.

التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة.

الحصول على استمارة التظلم واستكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

تسليم الطلب والمستندات إلى الموظف المختص.

متابعة نتيجة التظلم بعد انتهاء عملية الفحص، والتي تستغرق عادة من أسبوعين إلى شهر.

المستندات المطلوبة حسب سبب الحذف

تختلف الأوراق المطلوبة وفقًا للسبب الذي أدى إلى استبعاد البطاقة التموينية، حيث تطلب وزارة التموين مستندات رسمية تثبت أحقية المواطن في الدعم.

في حالة ارتفاع المرتب أو المعاش

يجب تقديم مفردات مرتب حديثة ومعتمدة، أو بيان رسمي بقيمة المعاش صادر من الهيئة المختصة لإثبات الدخل الحقيقي للأسرة.

في حالة امتلاك سيارة حديثة

يشترط تقديم شهادة رسمية معتمدة من الإدارة العامة للمرور توضح بيانات السيارة أو تثبت عدم امتلاك المواطن لأي سيارة.

في حالة ارتفاع استهلاك الكهرباء

يلزم تقديم شهادة من شركة الكهرباء توضح متوسط الاستهلاك الشهري، أو إرفاق إيصالات الكهرباء الخاصة بآخر ثلاثة أشهر.

في حالة الحيازة الزراعية

يتم تقديم شهادة رسمية من الجمعية الزراعية أو مديرية الزراعة تبين مساحة الحيازة الزراعية الفعلية.

في حالة التعاملات الجمركية

يشترط إحضار شهادة صادرة من مصلحة الجمارك توضح عدم وجود تعاملات جمركية أو بيان بقيمتها الفعلية.

في حالة مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية

يجب تقديم شهادة معتمدة من المدرسة تتضمن قيمة المصروفات الدراسية السنوية للأبناء.

أوراق أساسية يجب إرفاقها مع التظلم

إلى جانب المستندات الخاصة بسبب الحذف، تشترط وزارة التموين إرفاق عدد من الأوراق الأساسية، وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صورة بطاقة التموين.

صور شهادات ميلاد الأبناء المستبعدين من البطاقة، إن وجدت.

نصائح مهمة لزيادة فرص قبول التظلم

تنصح وزارة التموين المواطنين بضرورة مراجعة جميع البيانات المسجلة على البطاقة التموينية قبل تقديم التظلم، والتأكد من أن رقم الهاتف المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة، لأنه الوسيلة الأساسية لإرسال نتيجة الطلب.

كما تؤكد الوزارة أهمية تقديم التظلم فور معرفة سبب الحذف، وعدم الانتظار حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات، مع ضرورة أن تكون جميع المستندات المقدمة أصلية أو معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية، حتى لا يتم رفض الطلب لأسباب شكلية.

متى تظهر نتيجة التظلم؟

بعد تسليم طلب التظلم إلى مكتب التموين، يتم إرسال الملف إلى الجهات المختصة بوزارة التموين لمراجعة البيانات والمستندات، ثم إعلان النتيجة خلال فترة تتراوح عادة بين أسبوعين وشهر، ويمكن للمواطن متابعة موقف طلبه من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة أو عبر مكتب التموين التابع له.