رفع 235 حالة إشغال متنوعة ببنى سويف وضبط سلع غذائية منتهية صالحة

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الخدمية، بما يحقق الانضباط ويحسن جودة الحياة بمختلف أنحاء المحافظة.

ففى مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع، شملت طريق السادات والمدخل القبلي وشارع صفية زغلول والدريسة وكورنيش النيل والطريق الدائري وشارع حافظ وبورسعيد وصلاح سالم وعبد السلام عارف، كما تضمنت أعمال النظافة في الوحدات القروية مدخل تزمنت وأمام مركز شباب محمد قصلة والطريق الزراعي وقرى بلفيا والدوالطة والحكامنة وطريق إبشنا ودنديل، إضافة إلى مدخل قرية الكوم الأحمر وشريف باشا.

وفي ملف التعديات، تم ردم أساس حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية إبشنا، وإزالة حالة تعدٍ أخرى بالقرية، وإيقاف أعمال مخالفة والتحفظ على معدات البناء بناحية منقريش زمام قرية شريف باشا. كما تابعت الوحدة المحلية ندوة تثقيفية بمقر الوحدة المحلية بإبشنا بحضور واعظ من مديرية الأوقاف، إلى جانب متابعة القافلة الطبية للكشف المبكر عن أمراض الأطفال بقرية باها بالتعاون مع مؤسسة النهضة المصرية وجمعية التنمية، فيما أسفرت حملة الإشغالات بمدينة بني سويف عن رفع 235 حالة إشغال متنوعة.

وفى مركز ومدينة الفشن، واصل مدحت صلاح رئيس المركز جولاته الميدانية، حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنهاء ملفات التصالح، كما تابع منظومة المتغيرات المكانية ولجان التصالح بالإدارة الهندسية، مشددًا على سرعة رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، واستقبل رئيس المركز عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم المتعلقة بملفات التصالح وإشغالات الطرق وصيانة الكهرباء والمياه، ووجه المختصين بسرعة فحصها وإعداد تقارير بما تم بشأنها، كما نفذت الوحدة المحلية أعمال تمهيد وتسوية طريق عزبة الصابر، مع رفع تراكمات القمامة من مدخل العزبة لتحسين مستوى الخدمات.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز أعمال رفع إشغالات الطرق بمحيط مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بشارع الشباب، لضمان توفير الهدوء بمحيط اللجان، كما واصلت الوحدة المحلية أعمال النظافة بعدد من الشوارع، شملت التحرير وميدان الصاغة والسينما القديمة ومسجد العكايشة وأمام حديقة سعيد النجار وسور الجيش والورد وطراد النيل الأوسط والمقدس يونان وبنك مصر والمسجد الكبير ومحيط إدارة الأوقاف وميدان البركة وخورشيد والمواصلة، إلى جانب تفريغ الحاويات والصناديق. وفي إطار الرقابة التموينية، نفذت حملة موسعة على الأسواق والأنشطة التموينية أسفرت عن تحرير 14 محضرا لمخالفات شملت ضبط 600 كيس مكرونة تموينية مجمعة بغرض إعادة البيع، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، و12كجم من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كميات من الدقيق البلدي والزيت والمكرونة التموينية غير المخصصة للبيع الحر، مع تحرير مخالفات لعدم ممارسة النشاط في المواعيد الرسمية وعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز نتائج المرور الميداني لإدارة التفتيش المالي والإداري على قريتي بدهل والشنطور، حيث شملت المتابعة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ووحدات الطب البيطري ومكاتب التموين، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات والأدوية والأسمدة الزراعية والانضباط الإداري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير. كما تابع ملفات المتغيرات المكانية ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم وقف أعمال صبة خرسانية للدور الأول العلوي بدون ترخيص بزمام قرية بني حلة التابعة لمجلس قروي بدهل، والتحفظ على أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية. كما استمرت أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات والقمامة من عدد من شوارع المدينة، وفق خطة العمل اليومية لتحسين المظهر الحضاري.

وفي مركز ومدينة الواسطى، تابع علي يوسف رئيس المركز جهود المدينة والوحدات القروية في رفع كفاءة النظافة، حيث نفذت الوحدة المحلية بقرية الميمون أعمال رفع الأتربة والمخلفات من الطريق الزراعي، ورفع 18 طنًا من القمامة من مناطق التجمعات المختلفة، شملت كوبري الترعة الحدارية والطريق السريع وكوبري الفاتحة والمستشفى والجزيرة، إلى جانب جمع القمامة من شوارع الميمون وبني سليمان ونزلة الجنيدي ومنطقة المصالح الحكومية، ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي. كما شهدت الوحدة المحلية بميدوم رفع 14 طنًا من المخلفات وإرسالها إلى مصنع التدوير، مع تنفيذ أعمال تمهيد للطريق من كوبري الهرم حتى مركز تنمية المهارات الحرفية بعزبة أبو النور، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة على امتداد الطريق .

ففي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل، حيث شملت الأعمال شوارع جمال عبد الناصر وبورسعيد والمركز الجديد وشجرة الدر ومنطقة مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد والجامع الكبير والمرور وفاطمة الزهراء وطريق بني زايد وشارع عظيم الدولة، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي، كما عقدت الوحدة المحلية اجتماعًا مع لجنة ومنسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، فيما نفذت الوحدة المحلية بقرية أشمنت حملة لإزالةحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، إلى جانب فك شدة خشبية مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.