التموين تواصل تنقية بطاقات الدعم.. إتاحة التظلمات للمستبعدين وإعادة المستحقين بعد الفحص

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة تنقية بطاقات التموين، في إطار جهودها لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع استمرار استقبال تظلمات المواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، والتأكيد على إعادة إدراج المستحقين بعد مراجعة بياناتهم.

استمرار تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة بشكل دوري، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم، واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على مراجعة بيانات المواطنين بصورة مستمرة لضمان توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن عملية التنقية تأتي ضمن خطة الدولة لترشيد الدعم وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المخصصة لمنظومة التموين.

معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن معايير الاستحقاق تعتمد على عدد من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، وتشمل مستوى الدخل، وحجم الإنفاق، والملكية، والحيازات المختلفة.

وأضاف أن من بين الحالات التي قد تؤدي إلى استبعاد المواطن من منظومة الدعم امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو امتلاك حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، بالإضافة إلى إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة، وذلك وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.

وأكد أن هذه المؤشرات لا يتم التعامل معها بشكل عشوائي، وإنما تخضع لمراجعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستبعاد المواطنين من بطاقات التموين.

إتاحة التظلمات عبر مكاتب التموين

وشدد أحمد كمال على أن وزارة التموين تتيح للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم تقديم تظلمات من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن كل تظلم يتم فحصه بصورة منفصلة، ويتم الرد على صاحبه بعد مراجعة البيانات، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت استحقاق المواطن للدعم تتم إعادة إدراجه مرة أخرى ضمن منظومة بطاقات التموين دون عوائق.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على منح كل مواطن فرصة لإثبات أحقيته، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم حرمان أي مستحق من الدعم التمويني.

حذف 850 ألف مواطن خلال يونيو

وكشف المتحدث باسم وزارة التموين أن أعمال تنقية بطاقات التموين أسفرت عن حذف نحو 850 ألف مواطن خلال شهر يونيو الماضي، في إطار تطبيق معايير الاستحقاق التي وضعتها الدولة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في مراجعة قواعد البيانات بصورة دورية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وعدم استفادة غير المستحقين من منظومة الدعم.

الوزارة تؤكد استمرار مراجعة البيانات

واختتم المتحدث باسم وزارة التموين تصريحاته بالتأكيد على أن عملية تنقية بطاقات التموين ستستمر خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استقبال التظلمات وفحصها، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين.