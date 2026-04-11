أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2026 وطرق صرف منحة الدعم الإضافي

في ظل اهتمام متزايد من المواطنين بملف الدعم التموين ، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم حزمة من التسهيلات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتزامن مع صرف منحة الدعم الإضافي التي تصل إلى 400 جنيه.

ويبحث الملايين يوميًا عن أسعار السلع التموينية وكيفية الاستفادة من هذه المنحة لتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع استمرار تقلبات الأسعار في الأسواق.

تفاصيل صرف منحة الدعم الإضافي

أكدت وزارة التموين استمرار صرف منحة الدعم الإضافي خلال شهر أبريل 2026، بقيمة تصل إلى 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، ويتم صرفها في صورة سلع غذائية أساسية من خلال المنافذ المعتمدة.

وتشمل منافذ الصرف المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البقالين التموينيين، بالإضافة إلى فروع مشروع «جمعيتي»، حيث يتم استخدام البطاقة التموينية الذكية لاختيار السلع وخصم قيمتها من الرصيد المخصص بشكل إلكتروني، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات.

السلع المتاحة ضمن المنحة

أتاحت الوزارة مجموعة من السلع الأساسية التي يمكن الحصول عليها ضمن منحة الدعم، أبرزها:

السكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو

الأرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو

الزيت «700 مللي بسعر 48 جنيهًا، و800 مللي بسعر 54 جنيهًا»

المكرونة «350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه»

ويتم اختيار السلع حسب احتياجات كل أسرة، مع خصم القيمة من إجمالي مبلغ الدعم المتاح على البطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2026

تضم قائمة السلع التموينية نحو 33 سلعة متنوعة، تشمل السلع الأساسية والمنتجات الغذائية اليومية، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه

زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا

دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا

مكرونة 800 جم: 18 جنيهًا

عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا

فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات

تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا

جبنة تتراباك 250 جم: 7.5 جنيه

لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيه

إلى جانب مجموعة أخرى من السلع مثل الصلصة، الشاي، المسلى، منتجات النظافة، والبسكويت بأنواعه.

تنظيم عملية الصرف وضمان الاستمرارية

أوضحت وزارة التموين أن صرف السلع التموينية ومنحة الدعم الإضافي مستمر طوال الشهر دون توقف، بهدف تقليل الزحام أمام المنافذ، وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة.

كما تعمل الوزارة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات بكميات كافية في جميع المحافظات.

نظرة عامة

ويعكس استمرار صرف الدعم الإضافي وطرح السلع بأسعار مدعومة، جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الضغوط الاقتصادية، مع استمرار تطوير منظومة التموين لتكون أكثر كفاءة وعدالة في توزيع الدعم.