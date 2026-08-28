محافظ بني سويف يناقش عدداً من طلبات التقنين خلال اجتماع اللجنة العليا

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت، لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوى.

جاء ذلك بحضور السيد "بلال حبش "نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة،ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام .

استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وتم عرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة، بجانب الإشارة إلى مُستجدات الموقف التعاقدي، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق أخر، اطلع المحافظ على تقرير أعده فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، تقريراً شاملاً، تضمن الإشارة إلى الجهود والأنشطة والمبادرات والفعاليات التي نفذها فرع المجلس خلال الفترة من يونيو 2025 حتى أغسطس 2026، في مجالات دعم وتمكين المرأة والتي شملت ندوات وحملات توعية، التنشئة المتوازنة، حملات التوعية لمجابهة العنف الإليكتروني في الجامعات والمدارس وأنشطة حملات الـ 16 يوماً لمواجهة العنف ضد المرأة، بجانب جهود مكتب شكاوى المرأة.

وبحسب "التقرير الذي أعدته نارمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة" حصل مكتب شكاوى المرأة على 60 حكماً قضائياً لصالح الشاكيات في قضايا متعلقة بالأحوال الشخصية وجرائم العنف بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشاكيات ولم يتمكنوا من تنفيذها خلال سنوات، بالإضافة إلى أنه في حالة التعرض لأي مشكلة يمكن للشاكية الاتصال على رقم الخط الساخن (15115) الخاص بمكتب الشكاوي.

وفي إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة المشترك بين المجلس والأزهر الشريف، نفذ محاميات مكتب شكاوى المرأة بفرع بني سويف سلسلة من اللقاءات التوعوية بقرى مراكز الفشن والواسطي وبني سويف وسمسطا واهناسيا،والتي تناولت اللقاءات التوعوية الصحية والأسرية والمجتمعية والقانونية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لضمان استقرار الأسرة المصرية ،وتم خلال اللقاءات التعريف بدور مكتب شكاوى المرأة والخدمات القانونية التي يقدمها للمرأة ، حيث بلغ اجمالي عدد الندوات التى تم تنفيذها خلال تلك الفترة 160 بإجمالي عدد مستهدف 8488 رجال وسيدات.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن برنامج الإرشاد الاسري والتنشئة المتوازنة، نفذ مكتب شكاوى المرأة - المجلس القومى للمرأة معسكرات التنشئة المتوازنة في قرى مركز الواسطى وناصر باجمالي عدد مستهدف 115 أسرة مكونة من الزوج والزوجة والأطفال، وقد قدم المعسكر تجربة تفاعلية لتزويد أفراد الأسرة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز تماسكها، خاصةً فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والتربية الإيجابية.

حيث تضمن المعسكر تدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية، مثل كيفية التواصل الفعال تضمنت ورش عمل الأطفال تعريفهم بالمبادئ والقيم الإيجابية، وترسيخ القيم الأخلاقية مثل الأمانة في والعدل والاحترام والتقدير والمسؤولية والقدوة الحسنة.

وفي ملف التوعية بمخاطر العنف الإلكتروني والحد من آثاره، ونظرًا لتزايد الحاجة إلى رفع الوعي المجتمعي بسبل الوقاية والحماية من أشكال العنف المرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام المكتب بتنفيذ عدد من الندوات واللقاءات التوعوية داخل كليات جامعة بني سويف وعدد من المدارس بالمحافظة، حيث تم تنفيذ 24 ندوة خلال شهري مارس وأبريل 2026 ، بإجمالي مستهدف 1437 طالباً وطالبة وأعضاء تدريس.

وقد تناولت الندوات التعريف بصور العنف الإلكتروني وأشكاله، وسبل الوقاية منه، وآليات التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعريف بالحقوق القانونية وطرق الإبلاغ وطلب الدعم والمساندة، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني والرقمي لدى الطلاب والشباب،

وفي إطار حملة "الــ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة "وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة نفذت وحدة تكافؤ الفرص داخل جامعه بنى سويف التكنولوجية العيادة القانونية المتنقلة مرتين وانطلقت الفعالية لأول مرة يومي 25 نوفمبر و7 ديسمبر 2025داخل الحرم الجامعي، حيث قدمت محاميات مكتب شكاوى المرأة -للطلاب والطالبات المشورة القانونية والإرشاد والدعم اللازم.

واختتم التقرير ببعض التوصيات ومتطلبات تطوير مستوى الأداء و الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي ينفذها فرع المجلس، من أبرزها : الإشارة إلى أهمية تعزيز التنسيق مع بعض الأجهزة والهيئات الشريكة لتسريع وتيرة العمل في ملف تلقى واستقبال الشكاوى،بجانب العمل على تكثيف اللقاءات والاجتماعات بشكل شهري لضمان فاعلية اللجنة التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة،وأن يكون لدى كل جهة مسؤول تواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومناقشة اهم الاحتياجات والشكاوى الواردة للمجلس ودور الجهات في التعاون على حلها