أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 يتراجع 10 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، بنحو 10 جنيهات للجرام، مواصلة الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسواق وتوقعات المستثمرين بشأن اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

ويأتي انخفاض الذهب في السوق المحلية في ظل تراجع سعر الأوقية عالميًا بنحو 5 دولارات، لتسجل مستويات تقارب 4600 دولار للأوقية، وهو ما انعكس على أسعار مختلف أعيرة الذهب المتداولة داخل السوق المصرية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وإقبالًا بين المستهلكين في السوق المصرية، نحو 6480 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة.

ويعد عيار 21 من أهم مؤشرات حركة سوق الذهب المحلية، نظرًا لاتساع نطاق تداوله سواء في المشغولات الذهبية أو عند شراء السبائك والمقتنيات المرتبطة بالمعدن الأصفر.

تراجع سعر الأوقية عالميًا

وقال مصدر بشعبة الذهب إن انخفاض الأسعار المحلية جاء متزامنًا مع تراجع سعر الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 5 دولارات، لتصل إلى حوالي 4600 دولار للأوقية.

وأوضح أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بمجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها حركة سعر الذهب عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن التغيرات في مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وأضاف أن التراجع العالمي الأخير انعكس على الأسعار في مصر، إلا أن حجم الانخفاض المحلي ظل محدودًا، بالتزامن مع تراجع الأوقية بمقدار محدود خلال التعاملات.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أغسطس

وجاءت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة وفق المستويات المعلنة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7406 جنيهات للجرام.

سجل نحو 7406 جنيهات للجرام. سعر الذهب عيار 21: بلغ نحو 6480 جنيهًا للجرام.

بلغ نحو 6480 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: وصل إلى نحو 5554 جنيهًا للجرام.

وصل إلى نحو 5554 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 14: سجل نحو 4320 جنيهًا للجرام.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المذكورة تمثل مستويات استرشادية للتداول، ولا تتضمن قيمة المصنعية أو الدمغة، حيث تختلف المصنعية من تاجر إلى آخر، كما تتباين وفق نوع المشغولات الذهبية وتصميمها والشركة المنتجة لها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالتزامن مع تراجع أسعار الذهب، سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 51840 جنيهًا، وفق مستويات التداول الحالية، مع إمكانية اختلاف السعر النهائي عند البيع والشراء بحسب حركة السوق وهوامش التجار.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بصورة مباشرة بحركة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره العيار المستخدم في احتساب قيمة الجنيه الذهب، ولذلك فإن أي تغيرات في سعر عيار 21 تنعكس على قيمة الجنيه الذهب.

الدولار والطلب المحلي أبرز العوامل المؤثرة

وأشار مصدر شعبة الذهب إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب حركة الأوقية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تغيرات سعر الدولار يمكن أن تحد من تأثير انخفاض الذهب عالميًا أو تزيد من حدته، بحسب اتجاهات سعر الصرف في السوق المحلية.

كما تلعب مستويات الطلب والعرض دورًا في تحديد حركة الأسعار، إذ يمكن لزيادة الطلب المحلي أن تدعم الأسعار، بينما قد يؤدي تراجع الطلب إلى الحد من تأثير العوامل الصعودية على السوق.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتترقب السوق المصرية خلال الفترة المقبلة تحركات أسعار الذهب عالميًا، خاصة في ظل استمرار ارتباط المعدن النفيس بالبيانات الاقتصادية العالمية والتوقعات الخاصة بالسياسات النقدية.

وأكد المصدر أن استمرار تراجع سعر الأوقية عالميًا قد يدفع أسعار الذهب المحلية إلى تسجيل انخفاضات جديدة، حال استمرار الاتجاه الهابط في الأسواق الدولية.

وفي المقابل، فإن عودة الأوقية إلى الارتفاع خلال جلسات التداول المقبلة قد تنعكس سريعًا على السوق المصرية، خاصة مع استمرار تأثير سعر الدولار وحركة الطلب المحلي.

وبذلك يظل اتجاه سعر الذهب اليوم في مصر مرتبطًا بشكل أساسي بثلاثة عوامل رئيسية، هي حركة الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.