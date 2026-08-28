محافظ بني سويف يُناقش 25 شكوى خلال لقائه بأهالى مركز ناصر

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لقاءً للاستماع لمشكلات ومطالب واحتياجات أهالي مركز ومدينة ناصر، ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية، التي يتم عقدها بالمراكز "خارج ديوان عام المحافظة" وفق خطة تهدف إلى التيسير على المواطنين بالمراكز والمدن، والذهاب إليهم في مراكزهم وتجنيبهم مشقة الانتقال لديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف.

حضر اللقاء، الذي عقد بديوان الوحدة المحلية السيد شوقي هاشم رئيس مركز ناصر، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، مها حميدة مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب رئيس المدينة ومديرو الإدارات المعنية بالوحدة المحلية والإدارات التابعة للمديريات الخدمية، ورؤساء القرى، وذلك لسرعة بحث الحلول لتلك المشكلات والمطالب وتنفيذها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لأكثر من 25 شكوى وطلبًا تقدم بها أهالي عدد من قرى المركز، منها 6 شكاوى مدرجة مسبقًا بجدول اللقاء و20 شكوى ومطلب تم تلقيها خلال اللقاء، حيث وجه المحافظ بتسجيلها وبحثها على الفور، وشملت الشكاوى قرى: أشمنت، الزيتون، على حمودة، أبوصالح، بني عدي، الحرجة، الحمّام، بني زايد، فضلاً عن بعض المناطق والأحياء بمدينة ناصر.

تنوعت مطالب المواطنين بين ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، البيئة، النظافة ، والإشغالات، وتعديات،صحة، تعليم، أحوزة عمرانية ومُخططات تفصيلية، تصالح، تقنين، وتراخيص بناء وإحلال وتجديد، وطلبات تثبيت عمالة يومية، وطلبات لتوفير الدعم لحالات إنسانية من الفئات والأسر الأكثر احتياجا، وغيرها من الموضوعات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، حيث تمت إتاحة الفرصة كاملة لكل مواطن لعرض مشكلته ومطلبه باستفاضة وبحرية وشفافية تامة في وجود التنفيذيين المختصين.

كلف محافظ بني سويف مسؤولى الجهات المختصة بدراسة كل شكوى وموضوع وطلب "على حدة"، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، مع إعداد تقارير تفصيلية بنتائج الفحص، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مؤكدًا ضرورة إخطار المواطنين بنتائج فحص شكاواهم وأسباب القرارات المتخذة بشأنها،بما يعزز من الشفافية ويحقق سرعة الاستجابة، فضلاً متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات صدرت أثناء اللقاء لعدد من الشكاوى والمطالب.

وفي ختام اللقاء جدّد محافظ بني سويف، تأكيداته بأهمية وضرورة التيسير على المواطنين، والتعامل معهم بكل هدوء واحتواء من منطلق أن كل مواطن له حقوق وعليه واجبات، وأننا كجهاز تنفيذي ملتزمون بتوعيته وتبسيط الإجراءات اللازمة لتسهيل حصوله على الخدمات،مع إطلاعه بشكل واضح من خلال لوحات إرشادية يتم وضعها في مكان بارز مدون بها الأوراق والمستندات والجهات المعنية بالخدمة والتعامل بشكل شفافية.