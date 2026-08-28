أهلا مدارس 2026.. خريطة المعارض والخصومات قبل 12 سبتمبر

لم يعد أمام الأسر المصرية سوى أيام قليلة للاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومع ارتفاع تكلفة تجهيز الطلاب، تتحول معارض «أهلا مدارس 2026» إلى وجهة مهمة للراغبين في شراء المستلزمات بأسعار أقل.

وتقدم المعارض مجموعة واسعة من الأدوات والحقائب والملابس والأحذية، مع تخفيضات معلنة تصل إلى 40% على بعض المنتجات، بالتزامن مع زيادة عدد المنافذ في المحافظات.

- تجهيزات مدرسية بأسعار تنافسية

تستهدف معارض أهلا مدارس توفير احتياجات الطلاب في مكان واحد، وتقليل أعباء الشراء على الأسر مع اقتراب موعد الدراسة.

وتضم المعروضات الكراسات والأدوات المكتبية والحقائب، إلى جانب الملابس والأحذية، فضلًا عن بعض السلع الأساسية والغذائية وفق طبيعة كل منفذ.

وتشارك في المعارض شركات وتجار من القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية والغرف التجارية، الأمر الذي يسهم في تنوع المنتجات ورفع مستوى المنافسة بين العارضين.

- أين توجد المعارض؟

تشمل خريطة المنافذ المعلنة عددًا من المحافظات، أبرزها القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف.



وفي القاهرة يوجد أحد المعارض الرئيسية بأرض المعارض بمدينة نصر، بينما تتضمن مواقع الجيزة أرض المطاحن بشارع فيصل، إلى جانب منافذ في إمبابة وميدان الجيزة.



أما في الفيوم، فيوجد معرض بشارع أحمد شوقي بالقرب من الاستاد الرياضي، بينما تستضيف الدقهلية معرضًا في حديقة هابي لاند بمدينة المنصورة.

وتضم الغربية مواقع في المحلة الكبرى وحي ثان طنطا، فيما يوجد معرض بالمنوفية أمام استاد شبين الكوم، إلى جانب منافذ في أسيوط وسوهاج وبني سويف والمنيا.



- خصومات تصل إلى 40%

تتراوح التخفيضات المعلنة في عدد من المعارض بين 30% و40%، إلا أن قيمة الخصم تختلف حسب نوع المنتج والجهة المشاركة، وبالتالي لا تنطبق النسبة نفسها على جميع السلع.



وينصح المستهلكون بالتأكد من السعر النهائي ومقارنة أكثر من منتج قبل الشراء للاستفادة الحقيقية من العروض.

- الدراسة تبدأ في سبتمبر

وفق الخريطة الزمنية المعلنة، تبدأ الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية يوم 12 سبتمبر 2026، بينما تنطلق الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر.

ومع اقتراب هذه المواعيد، من المتوقع استمرار التوسع في المنافذ وظهور مواقع إضافية ببعض المحافظات، فضلًا عن إمكانية استمرار عدد من المعارض بعد بداية الدراسة وفق الجداول التي تحددها الجهات المحلية.



