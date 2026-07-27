لأول مرة.. وزارة التعليم تطلق مدارس جديدة في صناعة الأدوية والرعاية الصحية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق مدارس «فارما المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية لأول مرة في مصر، لتقديم تخصص جديد في صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، في خطوة تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية داخل مصر وخارجها.

ويأتي إطلاق المدارس الجديدة في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واستحداث تخصصات حديثة تتماشى مع التطورات المتسارعة في سوق العمل، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بمدينة روما الإيطالية.

لأول مرة.. تخصص صناعة الأدوية والرعاية الصحية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

يمثل التخصص الجديد نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، حيث يركز على تأهيل الطلاب للعمل في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية من خلال برامج تعليمية متطورة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية، بما يضمن اكتساب الطلاب المهارات العلمية والتطبيقية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، خاصة مع النمو المستمر الذي يشهده قطاع صناعة الدواء والرعاية الصحية، والذي أصبح من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

أماكن مدارس «فارما المصرية الإيطالية»

تنطلق الدراسة بالمدارس الجديدة في خمسة مواقع موزعة على ثلاث محافظات، وهي:

مدرسة شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

مدرسة الساحل بمحافظة القاهرة.

مدرسة حلوان بمحافظة القاهرة.

مدرسة وسط الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.

مدرسة العمرانية بمحافظة الجيزة.

ويهدف هذا التوزيع الجغرافي إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتخصص الجديد، بما يحقق العدالة في فرص التعليم الفني المتطور.

برامج تعليمية وفق أحدث المعايير العالمية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدارس «فارما المصرية الإيطالية» ستقدم برامج دراسية حديثة تعتمد على الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للعمل داخل شركات الأدوية، ومصانع المستحضرات الطبية، ومراكز الرعاية الصحية.

كما ترتكز المناهج على أحدث النظم التعليمية المعتمدة عالميًا، مع الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال الصناعات الدوائية، وهو ما يعزز جودة العملية التعليمية ويرفع من كفاءة الخريجين وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

مدراس فارما المصرية الايطالية

فرص عمل واعدة لخريجي المدارس الجديدة

وتسعى الوزارة من خلال هذا التخصص إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في العديد من المجالات، من بينها تصنيع الأدوية، ومراقبة الجودة، وسلاسل الإمداد الدوائي، وإدارة العمليات الإنتاجية، إلى جانب مجالات الرعاية الصحية المختلفة، بما يواكب احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التخصص في فتح آفاق مهنية واسعة أمام الطلاب، سواء داخل السوق المصرية أو في الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة في الصناعات الدوائية.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، من خلال تقديم نموذج تعليمي يعتمد على الجودة، والشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأضافت الوزارة أن استحداث تخصصات جديدة، مثل صناعة الأدوية والرعاية الصحية، يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وإعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والعملية القادرة على مواكبة وظائف المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة التعليم الفني باعتباره أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

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