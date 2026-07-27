حركة تنقلات وزارة الداخلية 2026 كاملة..تعيينات جديدة لمديري الأمن وتصعيد مساعدين للوزير

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا حركة تنقلات وزارة الداخلية 2026، والتي تضمنت حزمة واسعة من الترقيات والتنقلات بين القيادات الأمنية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة العمل الشرطي، ورفع كفاءة الأداء الأمني، والدفع بقيادات تمتلك الخبرة والكفاءة، إلى جانب تصعيد العناصر الشابة لإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية القادرة على مواكبة التحديات الأمنية المتسارعة.

وأكدت الوزارة أن حركة تنقلات الشرطة 2026 جاءت متوافقة مع توجهات الدولة في تطوير الجهاز الأمني، والاستفادة من الكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

أهداف حركة تنقلات وزارة الداخلية 2026

أوضحت وزارة الداخلية أن الحركة السنوية استندت إلى عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والقطاعات الخدمية بقيادات ذات خبرات ميدانية وإدارية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما تضمنت الحركة دعم دور العنصر النسائي داخل الوزارة، من خلال تدعيم مختلف القطاعات بالعناصر النسائية المؤهلة، بما يتماشى مع سياسة الدولة في تمكين المرأة، إلى جانب مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، تحقيقًا للاستقرار الوظيفي والأسري.

أبرز مساعدي وزير الداخلية في حركة 2026

شهدت الحركة تصعيد عدد من القيادات إلى مواقع مساعدي وزير الداخلية، وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:

اللواء محمد عبدالوهاب مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة سيناء.

اللواء حازم كمال مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار.

اللواء حاتم حسن مساعدًا لوزير الداخلية ومديرًا لأمن الجيزة.

اللواء جمال سيد مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب.

اللواء عمرو فتحي مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية.

حركة مديري الأمن 2026 بالمحافظات

تضمنت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2026 تعيين عدد من مديري الأمن في المحافظات، بهدف ضخ دماء جديدة والاستفادة من الخبرات الأمنية في المواقع القيادية، وجاءت أبرز التعيينات كالتالي:

اللواء حاتم محمد مديرًا لأمن الإسكندرية.

اللواء أشرف محمد مديرًا لأمن الفيوم.

اللواء عمرو جمال مديرًا لأمن مطروح.

اللواء عبدالواحد الصافي مديرًا لأمن شمال سيناء.

اللواء أشرف أحمد مديرًا لأمن سوهاج.

اللواء عبدالله محمود مديرًا لأمن كفر الشيخ.

اللواء عبدالحليم إسماعيل مديرًا لأمن المنوفية.

اللواء حازم محمود مديرًا لأمن أسيوط.

اللواء أحمد عزت مديرًا لأمن المنيا.

اللواء وليد الشبراوي مديرًا لأمن القليوبية.

تعيينات بالإدارات العامة والقطاعات المتخصصة

كما شملت الحركة عددًا من التعيينات داخل الإدارات العامة والقطاعات المتخصصة، في إطار تطوير منظومة العمل الأمني، حيث تقرر:

اللواء تامر إبراهيم مديرًا للإدارة العامة للتواصل المجتمعي.

اللواء عماد فهمي مديرًا للإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

اللواء عمرو مصطفى مديرًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

اللواء عبدالناصر علي مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

اللواء أحمد محمد مديرًا للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

اللواء أحمد خلف مديرًا للإدارة العامة لشرطة السياحة.

اللواء محمد صابر مديرًا للإدارة العامة لمرور القاهرة.

اللواء أحمد أبوبكر مديرًا للإدارة العامة لمرور الجيزة.

اللواء هاني شعراوي نائبًا لمدير أمن الجيزة.

اللواء علاء فتحي مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

تجديد الثقة في علاء بشندي مديرًا لمباحث القاهرة

ومن أبرز قرارات حركة الداخلية 2026 تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي للاستمرار مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، في خطوة تعكس حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من القيادات التي حققت نتائج متميزة في إدارة الملفات الأمنية، وتعزيز الاستقرار داخل قطاع البحث الجنائي بالعاصمة.

فلسفة الحركة.. الاعتماد على الكفاءة وإعداد قيادات المستقبل

تعكس حركة تنقلات الشرطة 2026 رؤية وزارة الداخلية في تطوير الجهاز الأمني من خلال الموازنة بين الاستفادة من أصحاب الخبرات والدفع بقيادات جديدة تمتلك القدرة على إدارة الملفات الأمنية بكفاءة. كما تستهدف الحركة رفع معدلات الأداء داخل مديريات الأمن والقطاعات المختلفة، وتطوير الخدمات الجماهيرية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يحقق مزيدًا من الأمن والاستقرار.

وتؤكد الوزارة أن الحركة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة العمل الشرطي، بما يتناسب مع المتغيرات الأمنية ومتطلبات المرحلة الحالية، مع استمرار دعم القطاعات الخدمية والفنية بقيادات تمتلك خبرات عملية وإدارية، بما ينعكس على مستوى الأداء الأمني في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتحظى حركة تنقلات وزارة الداخلية 2026 باهتمام واسع من المواطنين، باعتبارها تحدد القيادات الأمنية التي ستتولى إدارة المديريات والقطاعات خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل الأمني، وتعزيز قدرة أجهزة وزارة الداخلية على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة واحترافية.