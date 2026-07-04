مدارس البترول بعد الإعدادية 2026.. التنسيق والمصروفات وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور البحث عن أفضل بدائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027، وتأتي مدارس البترول بعد الإعدادية 2026 في مقدمة الخيارات التي تحظى باهتمام كبير، لما توفره من تعليم فني متخصص، وفرص تدريب عملي، وإمكانية الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج، فضلًا عن إمكانية استكمال الدراسة الجامعية وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتتميز مدارس البترول بتقديم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تلبي احتياجات قطاعات الطاقة والصناعة، ما يجعلها من أبرز المدارس الفنية التي يقبل عليها الطلاب بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية.

ما هي مدارس البترول بعد الإعدادية؟

تنقسم مدارس البترول في مصر إلى مدارس حكومية وأخرى خاصة، وتستمر الدراسة بها لمدة ثلاث سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم فني يؤهله للعمل في العديد من المجالات الصناعية، كما يمكنه استكمال الدراسة الجامعية من خلال اجتياز اختبارات المعادلة والشروط المنظمة لذلك.

وتختلف المصروفات الدراسية بين المدارس الحكومية والخاصة، حيث تبدأ في المدارس الحكومية من نحو 2000 جنيه سنويًا، وقد تصل إلى 5000 جنيه وفقًا للتخصص، بينما تبلغ في بعض المدارس الخاصة نحو 15 ألف جنيه سنويًا.

تنسيق مدارس البترول 2026

يختلف الحد الأدنى للقبول في مدارس البترول من محافظة إلى أخرى، وكذلك وفقًا للتخصص والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، ويتراوح التنسيق بشكل عام بين 140 و240 درجة، على أن يتم إعلان الحد الأدنى رسميًا عقب اعتماد تنسيق كل محافظة.

أقسام مدارس البترول 2026

توفر مدارس البترول العديد من التخصصات الفنية التي تمنح الطلاب فرصًا متنوعة للعمل بعد التخرج، ومن أبرزها:

قسم البترول.

قسم الكهرباء.

قسم الميكانيكا.

قسم التبريد والتكييف.

قسم الحاسب الآلي.

قسم السيارات.

قسم النقل البحري والملاحة.

قسم صيانة ماكينات الحياكة.

قسم الملابس الجاهزة، والمخصص لمدارس البنات.

أماكن مدارس البترول في المحافظات

تنتشر مدارس البترول في عدد من المحافظات المصرية، ومن أبرزها:

مدرسة الشروق الصناعية المطورة بالمعادي في القاهرة.

مدرسة الطيران للبترول بطريق كرداسة في الجيزة.

مدرسة البترول بحدائق الأهرام في الجيزة.

المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بالإسكندرية.

مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية للبترول والغاز بمدينة بورفؤاد.

المدرسة الفنية التجريبية للبترول بالإسماعيلية.

مدرسة السويس الثانوية الصناعية للبترول.

المدرسة الثانوية الصناعية للبترول للبنات بمدينة دمياط الجديدة.

المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بمحافظة مرسى مطروح.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس البترول

يبدأ التقديم بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية واعتماد درجات التنسيق، ويشترط تجهيز عدد من المستندات، وهي:

أصل شهادة الميلاد المميكنة مع خمس صور.

أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية مع أربع صور.

ثلاث صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

أربع صور شخصية حديثة للطالب.

ملف التقديم الخاص بالمدرسة.

البطاقة الصحية المعتمدة من التأمين الصحي.

طوابع التعليم المطلوبة.

طلب الالتحاق بالمدرسة.

مميزات الدراسة في مدارس البترول

تحظى مدارس البترول بإقبال متزايد من الطلاب، لما توفره من مزايا عديدة، أبرزها الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يساعد على إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجالات البترول والطاقة والصناعة والخدمات الفنية.

كما تمنح المدارس فرصة استكمال الدراسة الجامعية بعد الحصول على الدبلوم الفني واجتياز اختبارات المعادلة، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للطلاب الراغبين في الجمع بين التعليم الفني وفرص التطور الأكاديمي.

أبرز بدائل الثانوية العامة 2026

إلى جانب مدارس البترول، توجد عدة بدائل أخرى للثانوية العامة يقبل عليها الطلاب، من بينها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التمريض، ومدارس الذكاء الاصطناعي، ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من المدارس الفنية المتخصصة التي توفر برامج تعليمية حديثة وتفتح آفاقًا واسعة أمام الخريجين سواء في سوق العمل أو في استكمال الدراسة الجامعية.

وتظل مدارس البترول من أبرز الخيارات التعليمية بعد الإعدادية، بفضل تخصصاتها المتنوعة، وفرصها العملية، وارتباطها المباشر باحتياجات سوق العمل، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من الطلاب وأولياء الأمور مع بداية موسم التنسيق كل عام.